El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, analizó en un desayuno de trabajo varios temas de actualidad relacionados con el Valencia CF. Además de tender la mano para ayudar al Nou Mestalla con una posible sede de València para la candidatura del Mundial 2030 de España y Portugal, Rubiales habló de la demanda de la Supercopa de España, la relación con Meriton, las entradas de la final de Copa, el Fondo CVC, las pantallas gigantes de la Fan Zone y también la Copa de la República del Levante. Por último, felicitó al Villarreal por su flamante clasificación para las semifinales de la Champions League. Estas fueron sus declaraciones:

DEMANDA SUPERCOPA DE ESPAÑA

"Hay dos aspectos. El primero el modelo competicional que en su momento el club denunció ante el CSD y ante lo contencioso administrativo y que en ambos casos se dio la razón a RFEF y en ambos casos está juzgado y cerrado. Y luego está la cuestión sobre el reparto comercial, no tenemos ninguna noticia de demanda alguna, sólo una petición de los contratos vía juzgados que la RFEF entregó. Creemos que hay que tratar de buscar soluciones dialogadas, pero a día de hoy, no hay demandas. Esperemos que no la haya y pensamos que hemos actuado correctamente. Ojalá se reconduzca la situación y los dirigentes del Valencia se sentaran a dialogar que es lo que nos gustaría".

RELACIÓN RFEF-MERITON

"En la RFEF no hablamos de dirigentes, son lo que son. Nos gustaría que en Almería fueran de la tierra y aficionados al club, o en A Coruña, o en Valencia igualmente, pero la ley de las S.A. en el deporte español es la que es y a algunos clubes les va bien. La relación institucional es muy buena, pero luego es cierto que hay otra parte con otros intereses distintos a los que yo creo que debería haber y que son las que son. Hoy he vuelto a mandar un mensaje a Anil, le insistí también para dialogar en otras ocasiones y Anil me dijo que no. Asumo que él o el club puedan tomar las decisiones que crean conveniente, pero es difícil explicar que el club asuma repartos de cantidades diferentes en Liga o en competiciones europeas pero no lo hagan con el reparto de la Supercopa. Por lo demás todo el mundo debe estar tranquilo por la final y disfrutarla porque nadie ha hecho más méritos que Valencia y Betis para jugarla. Que si hay una polémica con las entradas, debe solucionarse y llegar al mayor número de aficionados, que para eso la RFEF ha hecho un esfuerzo renunciando a un porcentaje de las que nos corresponden para que le lleguen más a los aficionados. Y en cuanto a dialogar por el tema de la Supercopa, estos son cuestiones de una reunión entre Anil, un abogado y un servidor, y a la propuesta de diálogo él tuvo que hacer ciertas consultas, pero preguntadle a él".

REUNIÓN ENTRADAS

"Se propuso en la primera reunión en la que vino, y por un tema burocrático se habló de una segunda reunión para el reparto de entradas que quedaba fijada para viernes. Se nos dijo más tarde que no vendrían y les dijimos que enviaran a alguien con firma para cualquier tipo de contingencia. Pero esto ya es pasado, y se ha solucionado. Hemos hablado también con algunos futbolistas para ayudarles porque también se han visto afectados por el reparto de entradas. Desde RFEF la idea es la de ayudar porque es el partido más bonito del mundo.

FONDO VCF

"Es un fondo de inversión que viene a ganar dinero y pensamos que el acuerdo ilegal con La Liga es ilegal. Está aprobado por los 42 clubes que mañana serán otros. Según el plan de crecimiento de la liga, el Valencia dejará de ingresar 840 millones. La RFEF expresó en pandemia pedir préstamo para el fútbol español pero dijeron que no se podían pignorar derechos. Se ha creado un órgano de Liga y CVC que vacía de contenidos los derechos que le pertenecen a la Liga, eso es ilegal. No se pueden prestar pesetas a duros. Van a desangrar al fútbol español sin ese 10%. Ese órgano estará presidido por Tebas sí o sí durante los próximos 7 años. CVC va a ganar 28.000 millones de euros y va a desangrar al fútbol español".

PANTALLAS GIGANTES

"La RFEF es dueña de la Copa del Rey y mediante tender se adjudican los derechos a Mediaset. Nosotros tenemos que cuidar a aquellos que invierten en la Copa. Si Mediaset no autoriza a que haya pantallas, y esto se lleva a efecto es una ilegalidad y Mediaset tendrá derecho a actuar como considere oportuno. Si hay una negociación y se accede, se accede. Si no, quien es dueño de estos derechos es Mediaset y hacer esto sería ilegal"

COPA DE LA REPÚBLICA DEL LEVANTE

"Aquí hay un informe que pasamos hace meses al Consejo Superior de Deportes, en el que sometemos a la decisión del mismo, en el que explicamos que entendemos que es una competición que se produjo solo con la participación de cuatro equipos, pero que obviamente el hecho de seguir practicando fútbol en una situación de guerra tiene un mérito tremendo, por lo tanto nosotros asumimos lo que el CSD decida. Es posible que esa decisión vaya encaminada a que sea oficial, pero desde luego ya es algo que está en manos del propio CSD y creo que tiene que decidir con tiempo, que tiene que entender qué es nuestro informe, incluso si el propio club quiere añadir alguna cuestión, etc".