Manuel Pellegrini tiene ya muy presente la final de la Copa del Rey que medirá al Real Betis con el Valencia CF el próximo 23 de abril en La Cartuja. Y es que el entrenador del conjunto bético ha asegurado este jueves en rueda de prensa que "uno de los factores para saber cuál va a ser el once de la final de la Copa es el rendimiento de los dos partidos" de Liga que quedan por disputarse hasta dicha fecha, este Viernes Santo en el campo de la Real Sociedad y el próximo martes en casa ante el Elche.

El técnico chileno advirtió este jueves en rueda de prensa de que "si alguno" de sus futbolistas "juega mal en los próximos partidos" de su equipo, frente a los donostiarras y los ilicitanos, "es difícil que pueda estar en el once de la final" que se disputará en el estadio sevillano de La Cartuja contra el Valencia. Pellegrini ha manifestado que "no hay dificultad de aislarse del ambiente" de la final "porque nadie quiere aislarse", ya que "es una gran alegría que los aficionados estén ilusionados" y cree que los profesionales deben "estar centrados, pero la hinchada tiene que estar ilusionada".

En cualquier caso, indicó que, en las siete jornadas finales de la Liga, todos los partidos "tienen que ser finales" y que en el de este viernes en San Sebastián el Betis puede "sacar más ventaja a la Real o ellos pasar" en la tabla al conjunto verdiblanco, por lo que "si alguno juega pensando en la final" de Copa, "no sería bueno".

"Debemos llegar con los mejores rendimientos personales. No sé si estamos en el mejor momento, pero estamos en un muy buen momento. Todo el mundo está muy implicado para mantener un objetivo. Así lo sienten los jugadores y ahora lo tenemos que demostrar en el campo con estos dos partidos", recalcó el preparador andino.

Mensaje al Villarreal

Manuel Pellegrini consideró, por otro lado, "una gran alegría" la clasificación del Villarreal para una semifinal de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia, tras la protagonizada por él en 2006, y explicó que se trata de "un club extraordinariamente bien gestionado" gracias a "un presidente como Fernando Roig".

La entidad castellonense, en su opinión, "se ha agrandado año a año, está siempre progresando y no depende de un resultado puntual", por lo que desea que "ojalá pasen a la final", pero no se pronunció sobre "si el Betis puede lograr este objetivo", puesto que "son dos clubes muy distintos". El técnico santiaguino estimó que "si el Betis se pudiera gestionar de esa manera, sería muy bueno", aunque matizó que "no se trata de copiar, pero sí desarrollar esa forma de ver el fútbol" que ha llevado al éxito al Villarreal.