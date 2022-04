11:18

Nunca he hablado con Lim, pero hay gente que habla por parte de los dos. Un emisario suyo en diciembre me dijo que era insuficiente. Y me repitió la cifra de 450 millones de euros. Nadie se lo va a pagar.

Su emisario me pidió que bajase la presión a la administración. Le dije que le haría una nueva oferta que sería diferente. Le vamos a ir haciendo ofertas que cada vez serán menores porque las pérdidas del club son mayores.