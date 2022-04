La polémica del Derbi pasó del césped a la zona de prensa de Mestalla. El partido, prácticamente intrascendente para los de Bordalás e importantísimo por la salvación para los granotas, ya venía 'calentito' en la previa por un desafortunado comentario desde la Delegación de Peñas en el cartel promocional del encuentro.

En verdiblanco, 'Las finales se ganan', el Levante UD se hizo eco de la publicación animando a sus aficionados al desplazamiento de Mestalla. Ahí comenzó todo y lo que prometía ser un Derbi de germanor se convirtió en un partido hostil. Cánticos de 'A Segunda' en la previa y durante el partido por parte de los locales y gritos de 'Musho Betis' (campeón de Copa en la final contra el Valencia CF) en el bando granota.

La tensión y la crispación pasó rápidamente al verde. Más si cabe con la polémica expulsión de Gayà. Saltaron chispas en diferentes lances del juego ante un Figueroa Vázquez superado que perdió el control del silbato en el partido. ¿Qué es lo que faltaba? El cruce de declaraciones en la zona de prensa. Así fue.

Reproche de Alessio por las pérdidas de tiempo

El primero en hablar fue Alessio Lisci, que pese a destacar que el Valencia CF había jugado con profesionalidad (once tipo) y dejándose la vida para ganarles con ansias de descenderlos (ya dijo en la previa que era la única forma en la que concebía el partido) reprochó las pérdidas de tiempo del equipo de Bordalás. "Les regalamos quince minutos al final de la primera mitad. Entramos en su juego de pérdidas de tiempo antes del descanso", afirmó el preparador. También tuvo un mensaje para la afición del Valencia CF. "Si nos cantan 'A Segunda'..."

Le tocó la moral al técnico valencianista esta acusación. Bordalás y su equipo han sido víctimas durante todo el curso de reproches desde otros banquillos por la dureza del juego del equipo o por su estilo de juego (pérdidas de tiempo). Y el técnico alicantino respondió al italiano.

Indignación de Bordalás tras la acusación de Alessio

"El técnico del Levante ha dicho que los últimos quince minutos habían caído en las perdidas de tiempo del Valencia CF. Lo sueltan porque ven la corriente y se suman a ella", aseguró. El técnico entonces se puso a la defensiva: "Lo sueltan porque ven la corriente y queda. Y parece que el Valencia CF es el equipo que hace faltas, que no juega… Si por una falta te enseñan amarilla, tenemos que ser el equipo con más amarillas. La misma falta la hace el rival, hay una falta que la hace en una contra a Carlos Soler, lo cogen por detrás, pero no es amarilla. El equipo que más tarjetas tenemos y es normal. Si la misma falta se nos sanciona con más rigurosidad…".

Unas preguntas antes ya había hablado de esta corriente contraria al Valencia CF. Incluso había indicado que se sentían amenazados. "Cuando hablas parece que te quejas. Ha habido decisiones que no nos han beneficiado. Ha habido una falta clarísima a Maxi en la jugada previa al córner que nos empataron. Era clarísima. No me quejo por eso, sino por la corriente que hay contra el Valencia CF. Esto se ha convertido en algo, en la mentira que se habla contra el Valencia CF, es una mentira de curso legal. Nos amenazan. Me sorprende. Nos han pitado saques de banda incorrectos, que lo hacen todos los equipos".