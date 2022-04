El goleador del Valencia Hugo Duro atendió a los medios tras el partido y destacó la manera en la que ha competido el equipo tras un palo tan duro como el de la final de Copa: "Está claro que la final de Copa dolió mucho y es difícil levantarse pero el equipo ha competido bien, ha habido jugadas que hay que verlas por que nos las entiendo, al final el partido se nos va en un balón parado".

Respecto a la jugada clave del partido, la expulsión a Gayà, Hugo se mostró incrédulo y además, destacó otras jugadas en las que su equipo salió perjudicado: "Nadie lo entendía. Miramón me ha dicho que no lo sabía ni el. En un córner también hay una jugada clarísima de Maxi, a mí me pegan una patada en una parte un poco... es la historia de todo el año".

Europa, misión (casi) imposible

Tras el empate ante el Levante, las pocas opciones que tenía el Valencia de llegar al séptimo puesto se han reducido aún más. Sin embargo, el '19' del Valencia explicó que los jugadores lo darán todo en cualquier circunstancia: "El equipo lo va a dar todo nos juguemos lo que nos juguemos. Qué menos que brindarles un esfuerzo a la afición. Hasta que sea matemático vamos a luchar, poco más te puedo decir, si dan los puntos lucharemos"