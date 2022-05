Toni Lato volvió al grupo recuperado de la lesión muscular que le ha impedido competir durante los dos últimos meses. El de la Pobla de Vallbona, muy dolido por perderse la final de Copa, se incorporó este martes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna.

El lateral izquierdo de momento es duda para el partido del sábado contra el Athletic en San Mamés. Necesita coger ritmo. Desde ayer trabaja para entrar en la lista de convocados de Bilbao, pero la prioridad pasa por sumar minutos en las tres últimas jornadas contra el Betis, Espanyol y Celta y acabar el año con buen sabor de boca.

El regreso de Lato provocará, si no hay más contratiempos, que José Bordalás acabe la temporada sin lesionados. El equipo afronta las últimas cuatro jornadas de LaLiga con la enfermería vacía. Una situación que desgraciadamente no ha sido ni mucho menos la tónica habitual a lo largo de la temporada.

Desencuentro médico

Bordalás perdió la confianza en el doctor López Mateu a los pocos meses de comenzar la temporada. Los errores de diagnóstico y las continuas recaídas de los jugadores (muchos de ellos tuvieron que solucionar sus problemas en consultas de especialistas externos lejos de València) provocaron desde muy pronto que el cuerpo técnico desconfiara y rompiera la relación con el máximo responsable de los servicios médicos.

El tema médico ha generado demasiados problemas a lo largo de la temporada. Y eso que la plantilla tiene en muy buena consideración a buena parte de los trabajadores del día a día. La mayoría genera confianza. Lo que pasa es que existe un problema con la dirección del cuerpo médico. Y la prueba es que será uno de los puntos que se tratarán en la reunión prevista en las próximas semanas entre Anil Murthy y Bordalás para resolver el futuro del banquillo. El vestuario necesita soluciones de cara a la próxima temporada.

Portavoz sin partes

Hay un problema añadido con los servicios médicos, más allá de lo estrictamente deportivo. El Valencia CF ha ofrecido muy poca información de sus lesionados durante la temporada. Muchas lesiones no han ido acompañadas de partes médicos oficiales y cuando se han lanzado a través de los canales oficiales apenas han despejado las dudas de los aficionados. Todo eso ha derivado en una sobreexposición de Bordalás.

El técnico se ha visto obligado a ejercer de portavoz de los servicios médicos en las ruedas de prensa teniendo que responder cuestiones que ni sabía ni le correspondían. Y así hasta que Bordalás explotó públicamente justo después del mercado de invierno.

«Soy profesional y estoy obligado a hacer mi trabajo. Yo no puedo estar desgastándome constantemente siendo el portavoz de departamentos que no son los míos. Yo tengo que hablar de fútbol, porque es mi labor. Otras personas pueden darle información de otros asuntos. Hay temas que se me escapan e incluso me equivocaría quizá al dar una opinión porque desconozco. Yo no soy el portavoz. Los hay a nivel médico que tienen que informarles cómo van los jugadores», manifestó.