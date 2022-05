El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, valoró a la salida del Palau de la Generalitat las conclusiones tras la reunión con Economía y Territorio por el futuro del Nou Mestalla. La intención inicial del encuentro era el de acercar posturas entre las consellerias y el club para desbloquear la situación y así retomar las obras del campo. La realidad es que los políticos han tendido la mano a la entidad a fin de encontrar una solución para el estadio. Así lo ha reconocido el presidente.

«La reunión ha ido muy bien. Estamos muy cerca, pero el acuerdo está cada vez más cerca con el mismo proyecto que presentamos la última vez. Se han despejado simplemente dudas», expresó el dirigente valencianista tras abandonar la reunión. «Los técnicos están ahí para seguir trabajando y estamos muy cerca. Estoy optimista», añadió.

Anil Murthy aseguró que «los políticos me han trasladado predisposición para trabajar con el mismo objetivo de acabar el campo». La voluntad política era clara: Más allá de la caducidad de la ATE, el club podía mantener algunos de los beneficios urbanísticos incluidos en la misma siempre y cuando mostrara documentos sobre el proyecto sin ambigüedades y por registro de entrada, comprometiéndose a unos mínimos exigibles y en su día acordados. A pesar de eso, la realidad es que en la reunión, a pesar de la postura de cierta fuerza que intentó tener el Valencia, nada ha cambiado. Todo sigue en el mismo punto. El club tiene que hacer modificaciones en su proyecto y si eso no sucede no se iniciarán las obras del estadio situado en Cortes Valencianas.

Parece en ese sentido, la enésima ocasión en la que el Valencia toma el discurso que parece interesar y la realidad es distinta. A pesar incluso de haber llevado a un representante de LaLiga, las autoridades no se mueven. Y es que el organismo del fútbol español sigue tratando de presionar para que los políticos cedan. «Estamos convencidos de que el nuevo estadio es una gran iniciativa para el Valencia CF, que le dará una mayor visibilidad a nivel nacional e internacional.

Sabemos que ha presentado a las instituciones locales y regionales un proyecto muy completo, que cuenta con el beneplácito del equipo técnico de LaLiga y por eso confiamos en que todos los implicados: instituciones, medios de comunicación y en general la sociedad valenciana empujen en pro de la consecución de este estadio tan necesario para el club y beneficioso para todos». Eso sin embargo no ha surtido efecto. Tampoco las discrepancias, que las ha habido y las hay, entre Compromís y el PSPV y que le daban algo de esperanza a un Valencia CF. En cualquier caso, la entidad tiene la solución si de verdad quiere: cumplir con lo que está escrito.