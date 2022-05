El ex vicepresidente del Valencia CF y portavoz de la plataforma 'Marea Valencianista', Miguel Zorío, ha vuelto a cargar duramente contra Meriton, y más concretamente contra Peter Lim. Lo ha hecho a través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación en la que insiste en la resolución inmediata de la ATE y la sustitución de Lim como promotor.

Comunicado de Marea Valencianista

Tras perder el equipo todas las posibilidades de clasificarse para una competición europea por tercer año consecutivo, quinto año en la era Lim, el ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorio, cree que ha llegado el momento de decirle a Lim venda y váyase a su casa: “por desgracia, el tiempo me sigue dando la razón desde 2014. Lim ha mentido a las administraciones y a la sociedad valenciana. Él no quería terminar el estadio tal y como firmó el club en el convenio con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana. Él no quería cumplir con la Federación de Vecinos urbanizando la zona y construyendo el pabellón. Él no quiere cumplir con el Tribunal Supremo y tirar la ampliación ilegal de Mestalla. Y él lo único que quería es dejarnos un empastre de estadio en marcha para pegar un pelotazo con las parcelas del viejo Mestalla”.

“Los políticos de uno y otro signo deben pegar un puñetazo en la mesa y decir basta. Un puñetazo avalado por la legalidad vigente, pero también por el orgullo y la dignidad de ser valencianos y valencianistas. A ningún empresario valenciano con los antecedentes de Peter Lim se le hubiera permitido llegar tan lejos. Ahora toca cumplir definitivamente con lo dictaminado por los servicios jurídicos de la Generalitat y del Ayuntamiento, y con el acuerdo del Consell, y dar por anulada la ATE, no concederle licencias para el estadio de baratillo ideado en un power point, y permitir el cambio de promotor, como fórmula para terminar el estadio, cumplir con los vecinos, la ciudad y el Tribunal Supremo” afirma rotundamente Miguel Zorío, líder de Marea Valencianista.

Miguel Zorío ha querido recordar alguno de los datos que ha venido denunciando públicamente en los últimos años, y que hubieran sido la muerte social para cualquier máximo accionista del club que tuviera origen valenciano:

* Kim Koh: fue consejero ejecutivo y actual patrono de la Fundación. No podía cobrar del Valencia CF ni como persona física ni como persona jurídica. Sociedad Koh Kim Huat, presuntamente de Kim Koh según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad WISE STANDARD GLOBAL en Islas Vírgenes, que casualidad en la misma plaza fiscal de las empresas de Jorge Mendes y Lim.

*Ng-Ser Miang: consejero del VCF y Presidente de la Fundación. No puede cobrar. Sociedad NG-SER MIANG presuntamente de Ng Ser Miang según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad en las Bermudas, también denunciada por el consorcio de periodistas. Es el Presidente del holding de empresas de Peter Lim, Thomson Medical.

* Lay Hoon Chan: ex Presidenta el Valencia CF SAD: tiene la empresa RSP DESIGN CONSULTANT PTE.LTD. en paraíso fiscal según opencorporates del Consorcio de Periodistas. Su sede está en el mismo país y ciudad que una empresa a nombre de un tal Anil Kumar Murthy. Lay Hoon también tiene una empresa en Islas Vírgenes, como Lim y Mendes: NUGGET CONSULTING LTD.

* Valencia CF ASIA PTE.Ltd.: tenía el domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807. El consorcio internacional de periodistas de los Papeles de Panamá señala este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanquear dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco.

Como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT.

Pero lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio, no aparecía por ningún sitio la sociedad del VALENCIAS CF ASIA. En el directorio del edificio aparecían en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD..

El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la empresa era casi la mitad.

La gran pregunta es para que se montó esta empresa.

*Operación RAFFLES TOWN CLUB:

AÑO 96: PETER LIM asiste económicamente a The Raffles Town Club, se queda la mayoría de la empresa promotora del club que iba a ser el más exclusivo de Singapur. Los socios pagaron 28.000 dólares y al final se encontraron que Lim vendió 19.000 participaciones. Los socios no podían ni entrar, estaban hacinados. La apoderada era Lay Hoon que cobró 1000.000 euros por procesar las altas y Lim cobró 80.000.000 euros. En abril de 2001 los socios pusieron una demanda por estafa y en 2005 tuvieron que indemnizar a los socios estafados.

*MERITON HOLDING LIMTED Y MERITON CAPITAL LIMITED: