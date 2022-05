11:56

Guedes, baja en el entrenamiento

"Tiene un fuerte golpe que le está dando la lata estos últimos días. Hemos decidido que no entrene y a ver mañana si está en condiciones"

Cartel de 'Lim Out' en la Ciudad Deportiva

"No la he visto, sinceramente. No me he fijado".

Partido contra el Espanyol

"El equipo no se juega nada, pero tenemos la posibilidad de mejorar la clasificación y acabar con buena imagen. No hablaré de nada que no sea el partido de mañana"

¿Qué le parece la propuesta de sanción para Gayà?

Lo desconocía. No me parece justo, todos conocemos a Gayà y sabemos qué futbolista y persona es. Entonces no creo que se produzca y tenemos confianza en el escrito que haga nuestro club. Todo quedará en eso. Confiamos plenamente.

¿Guedes jugará los 90 minutos?

Lleva arrastrando molestias desde hace semanas. Al final decidiremos antes del partido hablando con el chico. Si el club ha llegado a un acuerdo (cláusula por el PSG) respetaremos la decisión.