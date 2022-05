El serial informativo de SUPER con la exclusiva de Los Audios de Anil llega a su final en el día señalado en rojo por el valencianismo para pedir, una vez más, la marcha de Meriton, Lim y Murthy del Valencia CF. Las conversaciones del presidente le han puesto en el foco de toda la afición, de los políticos y de la sociedad valenciana. Meriton Confidencial ha desvelado las intenciones con el estadio, los planes deportivos para la próxima temporada con las renovaciones de Soler y de Gayà como plato estrella y hasta opiniones sobre el máximo accionista y su jefe, Peter Lim. Un sinfín de revelaciones claves para que ya no haya punto de retorno para Meriton en el Valencia CF.

Soler, Gayà y Bordalás

La primera entrega no dejó indiferente a nadie. Las palabras de Anil, en concreto, sobre Carlos Soler desataron el enfado de los aficionados por el trato hacia una de los iconos del equipo. El presidente da por vendido a Soler este verano y amenaza con usar a cierto sector de la prensa para ‘matar’ al jugador si no deja dinero: «Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa. Los 100.000 euros los voy a poner». De hecho Anil también hace planes sin el capitán y asegura que Jesús Vázquez «será el lateral del año que viene» pero deja un mensaje final con una difícil interpretación: «Van a cantar ‘Anil canalla, fuera de Mestalla’ pero lo van a cantar por ti (refiriéndose a Gayà)». Murthy, que califica de «carácter complicado» a Bordalás, le afea el modo de jugar la final de Copa. Asimismo el presidente advierte de que tendrá que «cortar la plantilla» porque no puede costar más de «70 millones».

Peter Lim

Anil puesto por Meriton al frente del club, cuestiona las decisiones de Lim y deja claro que la hoja de ruta es clara: «Tenemos el plan muy claro para aguantar y limpiar. Estamos limpiando. Este año... Lim es un aficionado (sobre su manejo como propietario). Ese es mi problema. Es un aficionado. Yo quería vender a Guedes, Maxi... él me dijo que no».

Dirección deportiva

Otro de los puntos más polémicos han sido las revelaciones sobre la manera de manejar el área deportiva. «En nuestro plan estratégico no existe director deportivo», asegura Murthy tras defender públicamente a Corona. Sin embargo sorprende al hablar de Mateu Alemany que asegurar que «vivía mejor con él» en el Valencia. Además en esas conversaciones publicadas en exclusiva por SUPER Anil culpa a Mateu y a Marcelino de la salida de Ferran Torres.

Ataques a los políticos y falta de compromiso con el nuevo estadio

La segunda entrega de Meriton Confidencial destapó las opiniones de Anil Murthy sobre los principales actores políticos en el entorno del Valencia CF, provocando la reacción de todos los partidos. El aroma que destilaban esas conversaciones es que las reuniones con las autoridades por el nuevo estadio han sido un paripé. Unas palabras en las que el presidente no se muerde la lengua. Murthy asegura que llevará a la Generalitat ante los tribunales aunque ponga la sonrisa durante las reuniones con los políticos: «Prefiero ir, que me digan lo que quieren, siempre con la sonrisa. ‘Gracias, gracias, gracias’. Luego cuando Germán Cabrera: ‘pum’, vamos a llevar a la Generalitat a juicio». La respuesta de la GVA fue la de anunciar que no volverán a reunirse con Meriton.

Sin embargo los planes para el estadio no fueron lo más llamativo, sino la forma en la que Anil se refiere a sus interlocutores políticos. Por ejemplo al hablar de Sandra Gómez: «Que pague el puto chino como dice Sandra Gómez».

Respecto al polideportivo de Benicalap, esta era de las pocas cosas en las que el proyecto de Meriton sí se ajustaba y encajaba en los planes del Ayuntamiento, sin embargo la opinión de Murthy apunta a un cambio en la hoja de ruta marcada: «El polideportivo lo vamos a regalar, está en el plano original. Pagamos 5,7 más IVA. Ellos quieren un polideportivo de 9 millones. Que les den. Yo pago 5,7».