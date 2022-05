Se acabó el sueño. La selección española Sub-17 del valencianista Yarek Gasiorowski ha quedado eliminada del Europeo de la categoría que se está disputando en Israel. La Roja, dirigida por Julen Guerrero, cayó derrotada (1-2) a manos de Portugal en los cuartos de final. El central del Valencia, titular en el centro de la defensa, inició la jugada del empate (1-1) gracias a un centro al área con su pierna derecha y cometió la mano del penalti transformado por José Fernandes que supuso el gol del triunfo (1-2) del combinado luso. La acción le costó la tarjeta amarilla y, en caso de haberse clasificado para semifinales, no hubiera jugado. Un duro palo para el valencianista que se despide del Europeo de forma muy cruel. El equipo entró con mal pie en el partido con un error del capitán Javier Boñar que costó el gol de Moreira. España se volcó casi a la desesperada. Pol Fortuny y Álvaro Ginés tuvieron el empate en los minutos finales, pero no pudo ser. Los portugueses se defendieron con balón y estuvieron inteligentes parando el encuentro para no dejar crecer a España y lograron avanzar, sin apenas sufrir a unas semifinales en las que se enfrentará a Francia. La Sub-17 está fuera. El único consuelo de Yarek es llegar a tiempo al partido de Copa de Campeones del Juvenil A contra el Barcelona, competición nacional que reúne a los 7 Campeones de Grupo de División de Honor y el segundo mejor clasificado este domingo 29 de mayo a partido único a las 12 horas, en el Estadi Johan Cruyff.

Por el otro lado del cuadro, Países Bajos, actual campeona y que venció 2-1 a Italia, y Serbia (derrotó por el mismo resultado a Dinamarca y se mete en esta instancia del torneo por primera vez en su historia) se jugarán un puesto en la final. En Barcelona visten a Carlos Soler con los colores del Barça