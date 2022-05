María José Catalá, presidenta del PP valenciano, se sumó a las reacciones a la destitución de Anil Murthy. En su comparecencia destacó el papel de la afición para poner fin a su etapa en Mestalla y advirtió de que solo es el primero de los pasos que hay que dar para que el Valencia vuelva a estar a la altura.

"En el momento en el que se filtraron los audios del presidente, ya expresidente, del Valencia Anil Murthy, en el que se descalificaba a gran parte de la afición, la clase política y las instituciones lo primero que dije es que yo instaba al propietario del club a tomar medidas contra una persona que, con sus palabras, ha acreditado que no estaba a la altura de una institución tan importante como es el Valencia", recordó Catalá.

La líder popular, además, reivindicó el papel del valencianismo: "La afición con su gesto simbólico en el último partido de no acceder al interior de Mestalla y salir a la puerta para manifestar su disconformidad con la deriva social, económica e institucional del club ha conseguido gritar alto y claro que este no puede ser el camino. Por tanto, este es un triunfo de la afición".

Además, Catalá apuntó que esto solo es el principio: "Nos podemos sentir no satisfechos porque queda muchísimo camino por hacer y porque nada está todavía resuelto, pero sí que es verdad que me parece una decisión que se veía venir porque esos audios ya acreditaban que esa persona no estaba a la altura del club. No obstante, insisto, este es un triunfo de la afición. Ahora en el Valencia quedan pasos por dar para cumplir con su afición y con el club al que representa la propiedad. Todavía es un paso, pero no son todavía los pasos que necesita el club".