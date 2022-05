Sandra Gómez, vicealcaldesa y responsable de urbanismo del Ajuntament de València, ha reaccionado al despido de Anil Murthy como empleado y presidente del Valencia CF. La edil del PSPV ha recalcado que "el problema no es Anil Murthy, es Meriton" pero que "agradece a los aficionados y entidades valencianistas" que han propiciado el cambio en la silla presidencial en el club de Mestalla.

“En primer lugar agradecer a todos los aficionados y entidades valencianistas que han propiciado el cambio porque era muy importante que una persona que había insultado directamente a la afición y al club, que había mandado callar a la afición de Mestalla no volviera a sentarse dentro de nuestro estadio, representando al VCF”, comienza Sandra Gómez tras la destitución del presidente después de la exclusiva de SUPER de Los Audios de Anil.

Asimismo la vicealcaldesa ha recalcado que la propiedad sigue siendo la misma y no tiene credibilidad de cara a los políticos, ni a la sociedad valenciana: “He de enviar una advertencia, que cambie el presidente no quiere decir que haya cambiado la propiedad. El proyecto que hoy por hoy representa Meriton no tiene la confianza, ni la credibilidad a nivel social para las instituciones valencianas. Ni a nivel deportivo para toda la afición. Por eso está bien que se vaya Anil, pero continúa Meriton. Vamos a defender como hasta ahora que hay que cumplir la ley y sobre todo se debe propiciar un cambio mucho más profundo. Queremos que el Valencia CF represente a toda la ciudad en un nuevo proyecto, deportivo y social que no genere tensión social y lo que pedimos es un cambio más profundo".

Sabemos que Anil no es más que un títere que trasladaba la posición del responsable, Peter Lim

En ese sentido Sandra Gómez también se ha referido al resto de partidos políticos y a su relación con Meriton tras esta decisión: “Espero que no sirva de excusa para que determinadas fuerzas políticas continúen maniobrando para tener una postura mucho más flexible con Meriton. Nosotros vamos a mantener nuestra posición que es exigir cumplir la legalidad y que si quieren los derechos urbanísticos, estos solo pueden ir para invertir en el club y en el estadio. Continúa habiendo una sensaciones de desconfianza con la propiedad del club, no solo por las declaraciones de Murthy sino también por los hechos que ha ido encadenando Meriton. Veíamos que no había una voluntad sincera de cumplir con la ciudad y con el club. Que no había de verdad ningún interés en acabar Mestalla. Sabemos que Anil no es más que un títere que trasladaba la posición del responsable, Peter Lim. El cambio que se ha producido no cambia nada, aprovechando el cambio de presidente. El problema no es Anil Murthy es Meriton . La confianza hoy por hoy y la credibilidad de Meriton está muy deteriorada y no se va a solucionar solo con un cambio de nombres dentro de la propiedad y me costaría encontrar un hombre de consenso”