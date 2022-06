No ha pasado ni un mes desde que el pasado 9 de mayo el Valencia CF emitiera un comunicado a través de su web oficial para expresar su respaldo público a José Bordalás: "Comunicado oficial- Respeto a Bordalás y al Valencia CF". Ahora, a 3 de junio, el club ha hecho oficial la salida del técnico.

El comunicado se publicó un lunes, 9 de mayo, a las 11.35 de la mañana, después de que un periodista insinuara en San Mamés que los insultos hacia su figura podían tener justificación. "¿No se plantea que quizás sea por algo?", le dijo. "¿Se ríe? A mí no me hace ninguna gracia que me insulten", contestó el entonces entrenador valencianista, que siempre defendió que había una campaña mediática y arbitral contra su equipo por el estilo de juego.

Y es que prácticamente desde su llegada del Getafe se asoció al Valencia CF de Bordalás como un equipo 'sucio', que paraba constantemente el juego, al borde del reglamento... Durante el curso algunos entrenadores ya habían reprochado al técnico ese ADN -incluso Marcelino con la eliminatoria de Copa en semifinales- y finalmente Bordalás estalló.

El Valencia CF, dos días después de aquella rueda de prensa tan tensa en San Mamés emitió el mencionado comunicado:

"El Valencia CF lamenta y condena la campaña de acoso y derribo que está recibiendo nuestro entrenador José Bordalás y nuestro equipo a lo largo de la temporada.

Una corriente adversa, alimentada también por algunos medios de comunicación y cuyo único propósito es hacer daño al técnico y al equipo, y que ha llegado a propiciar insultos muy graves por parte de varias aficiones contrarias hacia nuestro entrenador. Además de crear también una corriente negativa para tratar de condicionar al estamento arbitral.

Por ese motivo, desde el Club solicitamos el mayor respeto hacia nuestro técnico y nuestra plantilla".

La falta de elegancia de Meriton

Ahora, que no ha pasado ni un solo mes desde entonces, el club echa al técnico de muy malas formas para hacer hueco en su plantilla a Gattuso, de la cuerda de Mendes. Sin previo aviso, de la forma más cruel. Al entrenador le quedaba un año de contrato, pero el cese de Anil Murthy por la enorme crisis social/económica/política que atraviesa la entidad ha llevado a Lim a reestructurar la entidad como única alternativa para salvar los muebles.

Bordalás se queda sin equipo, aunque la realidad es que el técnico ya tenía muchas dudas ante la falta de palabra de Meriton. La entidad, cuyas formas son más que cuestionables, le ha faltado la palabra en distintas ocasiones y tampoco tenía clara la continuidad del preparador. Separar los caminos de mutuo acuerdo habría sido lo más fácil y la manera más elegante de despedir a un entrenador que se quedó a un penalti de volver a hacer al Valencia CF campeón, pero Meriton una vez más demostró no estar a la altura.