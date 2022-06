Con el ‘culebrón Bordalás’ ya finiquitado, el entrenador alicantino mantiene su silencio y prepara su despedida del valencianismo. La intención del técnico es la de dar una rueda de prensa abierta para contestar a todas las preguntas alrededor de su salida del club.

Desde que acabó el curso y se dirigió a la afición en su cuenta personal de Instagram no se ha pronunciado, pero las formas de Meriton en todo lo concerniente a su adiós del Valencia CF no le han gustado nada. De hecho le comunicaron por teléfono que no seguía y fue Miguel Ángel Corona quién contactó con él, ni siquiera fue Sean Bai el que descolgó el móvil para hacérselo saber.

A pesar de que la decisión del despido fue del club, la realidad es que el entrenador tenía muchas dudas en el proyecto de Meriton porque le han faltado la palabra en muchas ocasiones. Una vez concluyó la temporada, tras el partido contra el Celta, las palabras de Bordalás dejaron de manifiesto que él no era consciente de que el club pensaba en su destitución: «Imagino que ahora se analizará y se valorará la temporada. Consideraremos jugadores que deben continuar, otros que deben salir...». Sin embargo esa reunión nunca llegó.

Justo al finalizar la temporada subió a sus redes sociales un mensaje dirigido a todo el valencianismo. En dicho comunicado ni mucho menos dio a entender que podría ser destituido del cargo.

«Termina una temporada complicada, en la que hemos intentado que el equipo compitiera siempre hasta el final. Pudimos disfrutar de una gran final en la que la afición demostró un compromiso admirable con el equipo. En mi primer año en Valencia solo puedo dar las gracias a todos por el apoyo», expuso Bordalás a modo de despedida del año futbolístico. Desde esta manifestación no han llegado más palabras del entrenador, que quiere devolver al valencianismo el cariño que le ha demostrado a lo largo de la temporada en su última comparecencia.