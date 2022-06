Hace ya prácticamente tres semanas que la temporada 2021/2022 bajó el telón. El Valencia CF, en concreto, lo hizo en Mestalla ante el Celta, en aquel día histórico para el valencianismo en el que las imágenes del estadio vació mientras la afición protestaba contra Meriton en la Avenida de Suecia recorrieron el mundo. Casi 21 días después, el club no termina de arrancar en la planificación deportiva para la próxima campaña. Hasta el momento solo se han concretado salidas, las de Anil Murthy y José Bordalás. Cierto es que Gennaro Gattuso ya ha aterrizado en València, aunque de momento no hay oficialidad por parte del club.

El Valencia no puede avanzar en su planificación porque aún no ha dado el primer paso. Mientras todos los equipos ya trabajan en cerrar refuerzos, la entidad propiedad de Meriton todavía sigue en busca de un nuevo director deportivo. La incorporación de esta figura es una de las decisiones drásticas que Peter Lim toma esta pretemporada debido a la crisis social que desde hace tiempo vive el club, acrecentada en las últimas semanas por los audios del presidente Anil publicados por Superdeporte.

En este escenario, son varios los nombres que forman la lista de candidatos que maneja el club para el puesto. El favorito del club, y más en concreto de Jorge Mendes, es Ramón Planes. El catalán tiene experiencia en Primera División y su etapa en el FC Barcelona le hizo ganarse un nombre en el mercado internacional. Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha perdido fuerza debido a que las conversaciones que han mantenido ambas partes no han desembocado en un principio de acuerdo.

Otra opción con fuerza es la de Javier Subirats. El valenciano ya sabe lo que es trabajar en el Valencia CF, aunque cierto es que en otras circunstancias distintas. En su etapa como secretario técnico en Mestalla fue protagonista de operaciones importantes como las llegadas de Quique Sánchez Flores, David Villa, Miguel Brito o Patrick Kluivert. Años atrás también defendió los colores del Valencia como jugador. Ahora entra en escena como una opción real, aunque en su contra juega que firmó uno de los manifiestos del Espíritu del 86 contra Peter Lim.

En la lista también aparecen otros nombres como los de Robert Fernández o Braulio Vázquez. El castellonense, también con pasado valencianista y azulgrana, terminó su etapa en el Camp Nou en 2018 y, desde entonces, no se ha puesto a los mandos de la dirección deportiva de ningún club. Es una opción que el Valencia valora, pero las conversaciones hasta ahora no han avanzado demasiado. Por su parte, Braulio, también con pasado valencianista, lleva desde 2017 trabajando en Pamplona con el Osasuna. Sin embargo, la puerta de regreso no está cerrada y también es una posibilidad sobre la mesa para este verano.

Jorge Mendes, en Barcelona

En el día de ayer, alrededor de las 18:45 horas, el ‘súperagente’ Jorge Mendes aterrizó en Barcelona. Según informó ‘Jijantes’, en torno a las 20:00 horas y tras más de una hora atendiendo al teléfono, se reunió con la cúpula del Barça. Con total seguridad, en la reunión Barça-Mendes no solo se puso sobre la mesa un nombre. Más allá de posibles frentes abiertos que pueda tener el cuadro culé, el nombre de Carlos Soler se ha relacionado en más de una ocasión con el Barça. De hecho, hace algunas semanas Anil Murthy ya viajó a la Ciudad Condal para ofrecer, junto a Gayà, al centrocampista. Con el futuro de Carlos Soler más caliente que nunca en las últimas semanas, la visita de Mendes a Barcelona podría haber servido para volver a sacar a la palestra el posible traspaso del canterano.