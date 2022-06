Todo apunta a que Matteo Politano puede salir del Napolés este verano. Un futbolista al que Gennaro Gattuso conoce muy bien y del que incluso habría recomendado su contratación al Valencia CF según publicó ‘Il Corriere del Mezzogiorno’.

En este sentido, recientemente su agente, Mario Giuffredi, habló en la radio 'Kiss Kiss' de Italia del nuevo técnico valencianista y de un hipotético interés de los de Mestalla si su jugador acaba saliendo del Nápoles.

“Vender es la solución, Politano quiere irse a otro lado porque no siente la confianza de Spalletti. ¿Valencia? A Gattuso le gusta, y si llama, sería bueno", comentaba el representante.

Sin embargo, su precio de salida es hoy por hoy prohibitivo para las arcas valencianistas. Un precio que el diario ‘Il Mattino’ fija entre 15 y 20 millones de euros, una cantidad inasumible por el Valencia CF.

Y menos si antes no se ha abierto la puerta de salida a jugadores como Gonçalo Guedes, Carlos Soler e incluso José Luis Gayà, de cuyas ventas depende la planificación deportiva en el mercado.

Su agente, no obstante, insistía también en Radio Marte el pasado miércoles en que quería salir del Nápoles este verano y que eraun jugador del gusto de Gennaro Gattuso. "Tuvimos una entrevista con Spalletti y Giuntoli porque el chico ya no siente la confianza que tenía antes. Si llega alguna oferta, Politano la consideraría. Si no llegan, se quedará en Nápoles y lo hará con la mente adecuada. ¿Valencia? A Gattuso le gusta y es un gran club, pero también podría quedarse en Italia", decía el agente de Matteo Politano.

Matteo Politano, de 28 años, juega como extremo derecho y destaca por su habilidad. Su perfil podría encajar en la plantilla del Valencia CF pero, siendo realistas, no así su elevado coste económico en estos momentos.