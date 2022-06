La crisis del Valencia CF por culpa de la nefasta gestión de Meriton, con Peter Lim al mando, no pasa desapercibida tampoco para un valencianista más como Mario Alberto Kempes. El 'Matador', exfutbolista y emblema del valencianismo, ha sido muy duro con Meriton y ha valorado, entre otros aspectos, el cese de Anil Murhty como presidente del club, el nuevo 'interés' de Mendes por el club así como su salida de la institución. Lo ha hecho en el programa El Vuelo del Murciélago, especio en el que entre otras cosas ha confesado que está "muy preocupado por el Valencia CF".

"Uno aquí escucha que el club no está bien dirigido. Ni ellos se ponen de acuerdo ni salen las cosas en el campo. No sabemos quién se queda y quién se va. El club está en proceso de transición", explicó Kempes. Más contundente fue sobre Meriton y la propiedad de Lim. "Están maltratando al Valencia CF como se hacía en la época de los esclavos", explicó.

"En un club lo que importa es la afición, no el presidente ni el dueño", opinó. Justo todo lo contratio que ocurre en el Valencia CF, donde lamentablemente Lim ha estado operando a espaldas del valencianismo durante muchos años condenando a la entidad a la crisis social, económica y deportiva que hoy mismo atraviesa. "Si tienes a la afición esclavizada no vas a ir hacia delante", explicó Kempes sobre el trato que ha estado dando el club a los valencianistas, que hasta hace cuestión de días incluso estaban 'silenciados' en redes sociales. "Yo con ellos no me sacaría el abono, pero perder el asiento de Mestalla por culpa de esta gente es injusto y se saldrían con la suya".

Sobre el futuro del club, Kempes afirmó que espera que "en algún momento todo se tranquilice", con lo que por el momento y pese a que son tiempos convulsos y difíciles no es momento de "desesperararse". "Ahora comienza una nueva etapa y hay que tener paciencia. El Valencia tiene que hacer un equipo competitivo, que satisfaga a directiva y afición, sobretodo a la afición. Todavía ningún proyecto ha dado resultado. Siempre está la esperanza", expresó.

También tuvo palabras para comentar la llegada de Gattuso. "Hay que darle tiempo", expresó. "Bordalás empezó muy bien y luego el equipo se cayó. Si cambias al entrenador cada año nunca tendrás estabilidad e irás directo al fracaso", avisó.

La filosofía de Meriton, contraria al "trabajo"

Para Kempes, uno de los problemas que tiene Meriton es la nula capacidad de autocrítica. "Yo di mi opinón y me enteré de que me echaban por los periodistas", expresó sobre su salida cuando era embajador del club hace unos años. "Se hacen mal las cosas" y es cuestión de mentalidad, argumentó. "En el club hay gente que quiere trabajar, pero no dejan. Aquellos que lo hacen bien, los echan, los que opinan, fuera, ahí tienes que trabajar con un candado en la boca", aseguró.

"Echan a los que lo hacen bien porque quieren ser los protagonistas. Yo no sé si quieren el bien para el club. A mi me echó Meriton por hablar de ellos, como si a mi me hubieran pagado una fortuna por eso. Yo solamente dije lo que pensaba en un momento en el que el Valencia iba bien".

La importancia de la afición y la salida de Murthy

Por último, Kempes se mojó sobre el cese de Anil tras los audios de Superdeporte y habló de la trascendencia de la afición, el verdadero valor del Valencia CF. "Anil ya es historia. No fue bueno, no tenía simpatía por la gente del Valencia CF", dijo. Ahora bien, recordó que "Murhy era solo la cabeza visible de Lim", que es el verdadero culpable de todo el mal de la institución.

Sobre la afición, se emocionó. "Explicar lo que significa la afición del Valencia para mí es muy difícil. Es una de las hinchadas más sufridoras. Me acuerdo que en los tiempos que yo jugaba para el Valencia, la afición te tiraba naranjas. Si hacia calor incluso te las comías. Cuando el equipo va peor es cuando va más gente a Mestalla. Hay veces que faltan butacas para tanta gente. Es una aficion que quiere mucho al Valencia".