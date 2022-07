Gattuso no se está planteando dimitir como entrenador del Valencia CF. El técnico pretende seguir al frente del equipo pese a la información que llega desde su país y que asegura que estaría "nervioso" y "meditando una dimisión" fruto de la delicada situación económica de la entidad.

Por el momento, el Valencia CF ha cerrado el ejercicio con 70 millones de pérdidas y la delicada situación económica, que llega como consecuencia de la pésima gestión de Meriton, afecta también al mercado.

La plantilla poco a poco va debilitándose y perdiendo carácter competitivo. Si a ello se le suma que distintos pesos pesados como Guedes o Carlos Soler pueden salir y que no llegan, por el momento, refuerzos el panorama no es positivo. Ahora bien, esto no es motivo para que, por el momento, Rino se plantee dejar al equipo.

Cabe recordar que en su día sí hizo algo así, cuando fue nombrado entrenador de la Fiorentina. Sus discrepancias con el presidente del club italiano, sobre todo en materia de fichajes, le hicieron 'romper' su contrato sin siquiera haber debutado.