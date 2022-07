El Valencia puede verse obligado a cambiar su hoja de ruta de ventas en este mercado de fichajes. El club siempre ha puesto el foco en la venta de Gonçalo Guedes (más ahora tras las explosivas declaraciones de su padre) y Carlos Soler a lo largo de este verano. Así lo acordó Peter Lim con su socio y amigo Jorge Mendes durante la reunión que mantuvieron en Singapur a finales de mayo. La realidad, mes y medio después, es bien distinta. El agente no ha sido capaz de vender a ninguno de los dos futbolistas a los que Lim puso el cartel de transferibles desde el primer momento. .

Varios son los clubes importantes del fútbol español y europeo que han llamado a la puerta de los dos futbolistas, pero ninguna de las ofertas satisface las pretensiones económicas del máximo accionista. De momento, la prioridad de Lim es no malvender a sus dos principales activos de la plantilla junto al capitán José Luis Gayà. Todo puede pasar. De momento, pasan los días y el futuro de los tres está en el aire. Al club no le queda otra que esperar y estudiar las propuestas que lleguen. El mercado es muy largo y, como siempre, tiene la última palabra.

El frenazo de la operación salida ha provocado que el Valencia contemple por primera vez quedarse a los tres futbolistas ante la imposibilidad de venderlos. De hecho, el club empieza a pensar que las renovaciones de Carlos Soler y Gayà no son tan difíciles.

Desde dentro de la entidad se asegura que las distancias no son tan grandes en lo económico ni en lo deportivo. La realidad es que, según ha podido saber este periódico, no se ha producido ningún tipo de acercamiento en los últimos días en torno a la renovación de los capitanes. Todo sigue igual.

Las claves de la operación salida en el Valencia CF

Lo único cierto es que el Valencia, hasta la fecha, no ha sido capaz de encontrar una salida para Guedes y Soler y que sigue trabajando en una única dirección: venderlos por una cantidad importante acorde a su cotización. El escenario económico no ha cambiado. El club sigue asfixiado y con la necesidad extrema de vender futbolistas, hacer caja ante su delicada coyuntura financiera y contrarrestar las pérdidas del último ejercicio. La prueba es que ni siquiera puede inscribir a Samu Castillejo por problemas en el Fair Play Financiero.

Mendes sigue dispuesto a vender a Guedes y Soler, pero el paso de los días puede obligar al club a replantearse su hoja de ruta de ventas. Cada día que pasa hay más presión por vender jugadores aunque no sean Soler y Guedes. En este nuevo contexto, cada vez cobra mayor importancia el traspaso de futbolistas como Jasper Cillessen y Maxi Gómez. El portero y el delantero son dos jugadores muy caros en el coste de plantilla. Ahora mismo, de hecho, son dos de los tres jugadores que más coste ocupan en el Fair Play de LaLiga, con 9 y 12 millones, respectivamente.

Diakhaby, también en la rampa de salida

Otro de los futbolistas que está en la rampa de salida es Mouctar Diakhaby. El Valencia está dispuesto a vender al central francés, recientemente relacionado con el Inter de Milán, si llega una buena oferta. Y más después de ver cómo Gattuso apostó por Cristhian Mosquera con Gabriel Paulista como pareja de central titular en el primer amistoso de la pretemporada. El problema es que Diakhaby acaba contrato el 30 de junio de 2023 y el club puede ver obligado a renovarlo si no quiere que se vaya libre el próximo verano. El Valencia valorará todas las ofertas y tomará una decisión. No se descarta que el club se vea obligado a vender a algún futbolista, cuyo traspaso no entraba en la hoja de ruta inicial de Meriton.

Gennaro Gattuso asume la venta de Guedes y Soler, porque así se lo comunicaron desde las primeras reuniones con la propiedad, pero no esconde que preferiría que se quedaran a sus órdenes esta temporada. Lo mismo piensa la plantilla. Un recién llegado como Samu Castillejo mandó un mensaje al club a la finalización del partido contra el Borussia Dortmund: «Si queremos hacer un equipo competitivo Soler y Guedes se deben quedar porque le dan mucho al equipo» manifestó.