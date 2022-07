El St-Gallen-Valencia de esta tarde (19:00) es un partido marcado en rojo para un futbolista del equipo suizo. Se trata del valenciano Víctor Ruiz. El de l'Eliana se enfrentará al equipo de su vida. Militó trece años en las categorías inferiores del Valencia , llegó al Mestalla y hoy se reencontrará con viejos amigos como Gayà, Soler, Lato o Jaume, ahora convertidos en capitanes del primer equipo. Víctor lo tiene claro. "Yo los renovaría sin duda. Como valencianista sin duda. Es complicado entender un Valencia sin Gayà y Soler. Son gente que son del Valencia, juegan en el Valencia, pero son del Valencia de toda la vida y creo que siempre es bueno tener gente que es del club". A pocas horas del amistoso atendió a SUPER:

Hola, Víctor. ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo fue tu camino después del Valencia?

Un poco trambólico, fui a Ucrania a firmar en teoría por un equipo de primera división, pero luego hubo problemas con los derechos de formación, no pude firmar, me quedé sin equipo, luego tuve que firmar en tercera porque era el único sitio donde podía jugar y hasta que me salió esto.

¿Qué tal por Saint Gallen?

Muy bien, ya son bastantes años por aquí y la verdad es que estoy muy bien. La temporada pasada quedamos octavos, no fue una temporada muy buena, pero hay buen equipo. Hace tres años quedamos subcampeones de liga y los dos últimos años hemos llegado a la final de copa, no hemos ganado, pero estamos bien.

¿Se vive bien por Suiza?

Muy bien, muy bien, la verdad es que la vida es muy buena aquí. Me queda un año más más otro opcional que puedo conseguir a base de partidos, así que en teoría son dos.

Imagino que el partido de esta tarde es especial para ti.

Es muy especial sí, es enfrentarte a tu equipo de siempre, con viejos conocidos, así que va a ser muy especial.

Dejaste buenos amigos aquí...

Está Soler, Gayà, Lato, Jaume... y mucha gente del club que sigue, he estado tanto tiempo allí que al final los conoces y haces amistad.

Aquellos canteranos son ahora los capitanes del Valencia...

Ahora están liderando el equipo, he seguido la carrera de todos y estoy muy contento por ellos.

Creo que tú lo tendrías claro a la hora de renovarlos.

Yo los renovaría sin duda. Como valencianista sin duda. Es complicado entender un Valencia sin Gayà y Soler. Son gente que son del Valencia, juegan en el Valencia, pero son del Valencia de toda la vida y creo que siempre es bueno tener gente que es del club.

El primer equipo está lleno de canteranos y gente joven. Eso no pasaba en tu época.

No, no, seguro. Antes era muy complicado. Era uno o ninguno los que subían cada a´ño al primer equipo. La situación ha cambiado y la gente de abajo ahora tiene más oportunidades.

¿Cómo ves el partido? Llegáis más rodados.

El domingo pasado empezamos la liga y ahora el sábado volvemos a jugar en casa. Nosotros empezamos más pronto. Estamos más rodados que el Valencia, pero igual de cansados también porque ellos estarán con la matraca física.

¿Viste el partido contra el Borussia?

Sí, vaya cambio, dejaron buenas sensaciones y a ver si este año es mejor que el año pasado y seguro que es mejor para todos.

¿Te va a ver mucha gente desde València?

Sí, claro, siempre que pueden lo ven, pero van a agradecer que lso comentarios sean en español esta vez. (Sonríe).

¿Te gustaría volver al fútbol español?

Sí, estar en tu país siempre es bueno, pero por circunstancias estoy aquí y tampoco me puedo quejar.

Que disfrutes esta tarde y mucha suerte.

Muchas gracias.