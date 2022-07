Llegó a València con solo veinte años y con un traspaso que en su día generó controversia. Thierry Rendall ya ha vivido la cara y la cruz como futbolista en Mestalla y ahora el lateral derecho está ante su cuarta temporada en el equipo, sabiendo que tiene que seguir mejorando pero contento por su evolución. Además se siente satisfecho por la llegada de Gennaro Gattuso y muy identificado con su estilo de juego.

Esta va a ser su cuarta temporada en València... ¿Nota que ya es un jugador importante en el equipo? ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución?

Me siento muy bien aquí en el equipo. Son varios años y me siento ya importante. Llegué con 20 años, ahora es mi cuarta temporada, con la ayuda de mis compañeros he ido creciendo. Aún me queda mucho por crecer y madurar.

Se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición. ¿Siente ahora el cariño de la gente?

La gente se identifica con mi historia en Valencia. Empecé mal, la gente me criticaba al principio pero es normal porque es fútbol. Yo he seguido trabajando y ahora estoy demostrando que puedo ayudar en este club y la gente se da cuenta y me felicita por ello. Estoy muy contento.

