Cuando todo parecía cerrado para que Lucas Torreira se marchase a Turquía para jugar con el Galatasaray, el centrocampista uruguayo paralizó la operación y decidió no coger un avión para el que tenía billete. Al futbolista no le termina de convencer marcharse al campeonato otomano y pidió tiempo para pensar, pero este traspiés no ha frenado a los turcos en su intención de ficharle.

Tanto es así que, con todo acordado con el Arsenal por una cifra cercana a los siete millones de euros, ha decidido volver a sentarse con el jugador para renegociar los términos personales, tal y como desveló el periodista Fabrizio Romano. El Galatasaray ya ha programado una nueva reunión con el jugador para plantearle una mejora en la propuesta y así convencerle de dejar Londres por Estambul. La preferencia de Torreira es la de seguir en una de las principales ligas europeas. Después de su gran año con la Fiorentina, el futbolista veía con muy buenos ojos recalar en el Valencia CF, con quién tenía un acuerdo para llegar a Mestalla. El gran escollo siempre fue el Arsenal y es que el combinado inglés prefiere traspasarle a Turquía porque la propuesta económica si colma sus expectativas. En los próximos días se sabrá si finalmente el Galatasaray es capaz de convencer a Torreira o si, por el contrario, el uruguayo sigue siendo una pieza de mercado para el Valencia de Gennaro Gattuso.