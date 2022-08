La llave para abrir la puerta del Valencia CF

A falta de cualquier venta, importante o no, el mercado del Valencia empieza a moverse. Menos mal. Lograr la salida de Cillessen supone activar una de las ‘palancas’ para reducir, y mucho, el coste de plantilla en el Fair Play. No es baladí porque permitirá inscribir a Lino y a Castillejo. Algo es algo. Pero esto no debe ser sino el desencadenante para que se lleguen más fichajes. Todavía queda por resolver el cupo de extracomunitarios, pero es un avance significativo. Más aún después de sufrir la segunda derrota del verano y encajar gol por tercer partido consecutivo. Si fundamental es la llegada de un mediocentro, la pretemporada ha puesto de manifiesto que con la actual defensa tampoco da. La pareja de Gabi Paulista no está clara y casi que tampoco el tercer hombre en discordia. Se echan de menos hasta a dos centrales más, pero como medios, extremos... etc. La llave para abrir la puerta del Valencia está en seguir haciendo hueco y urge reforzar aún más el equipo.