06·08·2022 23:38

¿Está enfadado? ¿Cómo se siente?

"Estoy enfadado porque hemos jugado contra un gran equipo como la Atalanta y comprendo que me preguntéis del mercado y Guedes, pero pienso que no es correcto para el resto de jugadores que no se hable solo de él. Hablemos de todo el equipo que hoy han jugado contra un equipo fuerte físicamente y fuerte tácticamente. Por Guedes van a pagar mucho dinero y no es posible retenerlo. Por eso estoy enfadado porque se habla solo de esto y no del partido. Pienso que seguramente tenemos que fichar jugadores porque LaLiga es muy difícil y muy larga, pero tenemos también buen equipo. Tenemos 17, 18, 19 jugadores... pero tenemos que reforzarnos por si vienen lesiones. Es larga la temporada"