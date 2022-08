Genaro Gattuso podrá contar el lunes con sus dos últimos fichajes. El club inscribió este viernes en LaLiga al central Cenk Özkacar y también al centrocampista luso. El portugués, fichado hasta 2028 por 7,5 millones de euros, ha llegado en las mejores condiciones física. El luso de 22 años ha disputado ya tres jornadas en la liga portugués con la camiseta del Vitória de Guimarães, tiene ritmo de competición y se siente preparado para competir en el verde desde este lunes El futbolista entrenó por primera vez en la ciudad deportiva de Paterna y está listo para ayudar en el campo. Ya conoce a sus nuevos compañeros y lo único que le falta es adaptarse al estilo de juego del técnico. Mientras tanto, André se apunta contra el Atlético de Madrid. «Estoy listo. Vengo aquí habiendo jugado esta temporada, así que estoy en forma físicamente y listo para ayudar al equipo. Es el míster, Gattuso, quien decide quién jugar y yo estoy aquí para ser una opción para él», aseguró ambicioso.

El joven Almeida se mostró «muy feliz» por fichar por el Valencia CF con dijo en declaraciones al club. «Es un paso adelante en mi carrera», asegura. «Creía que necesitaba seguir evolucionando como jugador y creo que este es el paso ideal. Estoy muy feliz de estar aquí y no veo la hora de entrenar y tener el balón en mis pies».

El luso está «muy contento» con su proyección como futbolista: «He trabajado duro para llegar aquí, con la ayuda de muchas personas en el camino. Estoy muy agradecido por eso. Es un orgullo para mí venir a este club. Es un paso adelante para mí llegar a un gran club. Estoy deseando empezar», reconocía hambriento de fútbol.

El nuevo fichaje, además, se definió como futbolista: «Soy un centrocampista creativo. Soy técnico y me gusta correr con el balón. Soy bueno en el pase». Además, no oculta sus ganas de debutar como valencianista: «Estoy ansioso por empezar y muy motivado para ayudar al equipo a lograr sus objetivos. Tengo muchas ganas de conocer el club y a la afición, que sé que tiene mucha garra y eso me gusta. Quiero mostrar la misma pasión que ellos».

El luso es de momento la gran apuesta del club en este mercado, ya que es el fichaje más caro: siete millones y medio de euros a pagar en cinco plazos. El ex del Vitória de Guimarães es considerado un jugador de futuro y se le ha firmado un contrato por seis temporadas. Su arranque de temporada estaba siendo muy bueno con dos asistencias en las tres primeras jornadas de la liga. El lunes puede debutar.