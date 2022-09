Justin Kluivert, hijo del mítico Patrick Kluivert, será jugador del Valencia CF en las próximas horas. A sus 23 años, el internacional absoluto con los Países Bajos llegará a Mestalla como cedido, procedente de la Roma, tras caerse la opción por Bryan Gil.

Hace unos meses, el que fuera compañero de equipo en la Roma, Gonzalo Villar, hablaba así del futbolista en una entrevista con Miguel Quintana. El centrocampista, también con pasado valencianista, aseguró que tiene una grandes "condiciones" para convertirse -"una vez explote"- en un futbolista top.

"Me parece que tiene las mejores condiciones entre los jugadores con los que he coincidido en el campo. Como empiece a explotar sus condiciones y a ser decisivo... lo tiene todo. Es rapidísimo. Si arranca ya no lo paras. Tiene buen disparo, buen regate, uno contra uno. Entrenando lo pensaba... es el extremo perfecto a nivel de condiciones. Cuando explote o rompa, aunque ya está jugando muy bien, el mundo descubrirá un jugador espectacular".