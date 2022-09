Gennaro Gattuso repasó la situación de algunos nombres propios en la rueda de prensa previa al Rayo Vallecano. Entre ellos, la de José Luis Gayà. El capitán vuelve a estar disponible tras perderse los primeros cuatro partidos por la sanción que se le impuso por sus declaraciones.

El italiano reconoce que el capitán "las primeras dos semanas no estaba tranquilo, estaba muy enfadado". Sin embargo, reconoce su profesionalidad al entrenar y en el vestuario: "Siempre tiene buenas palabras en el vestuario, cuando pasa algo siempre es el primero que da la cara y para nosotros es muy importante". Sin embargo, resaltó que el Mundial de Catar no será un argumento para abrir las puertas del once a Gayà:" Si él entrena bien juega, si no no juega. Tengo respeto por la selección pero tengo que mirar a mi equipo. Si el jugador está bien juega, si no no porque tengo que mirar por mi equipo y pensar en el Valencia".

Ahora se abre una importante competencia en la posición de lateral izquierdo, donde hay hasta tres efectivos: "Tengo que decidir pero es mejor que el entrenador tenga dificultad, estoy muy contento en este caso, es normal. Jesús cuando ha jugado ha jugado muy bien, Toni ha jugado muy bien, José es nuestro capitán y un jugador con una experiencia increíble. Mañana seguramente decidiré quién juega".

Al hilo de los carrileros zurdos, Rino también hizo referencia al futuro de Toni Lato, uno de los futbolistas que terminan su vinculación con el Valencia en 2023. "Si fuera el dueño de este equipo renovaba a todos el contrato. Por cómo se entrenan y el respeto. No estoy regalando nada, hablo de la verdad. Pero no soy el dueño y el dinero no es el mío", afirmó.