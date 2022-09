El primer partido de La Liga F (Liga Profesional de Fútbol Femenino) del Valencia Femenino contra el Real Betis Féminas ha sido suspendido tras la incomparecencia del cuarteto arbitral, tal y como ha anunciado el club valencianista mediante un comunicado en su página web.

El encuentro estaba programado para comenzar a las 16:00h. en el Antonio Puchades, pero tras no aparecer ninguna colegiada, ha sido suspendido media hora más tarde, a las 16:30h.

La árbitra principal, Cuesta Arribas, no se presentó en el Puchades, como tampoco lo hicieron sus jueces de línea ni la cuarta colegiada, por lo que el choque no se pudo jugar. Aún no hay fecha establecida para saber cuándo se podrá disputar el partido.

🚨 El partido #VCFfemRealBetis de la primera jornada de la @LigaF_Oficial queda suspendido por incomparecencia del cuarteto arbitral.



Lamentamos las molestias ocasionadas, ajenas a nuestro Club, a aficionados y prensa. Gracias por vuestro apoyo.



11 de septiembre de 2022

Huelga este fin de semana

Tal y como ocurrió en los seis encuentros de liga anteriores, ambos equipos saltaron al terreno de juego, calentaron y se hicieron las fotos correspondientes, pero el encuentro no se disputó debido a la huelga del estamento arbitral.

Las colegiadas de la Liga F anunciaron el jueves por la noche en un comunicado que no iban a pitar ningún partido hasta que se llegara a un acuerdo para mejorar su situación laboral y económica.

El lunes está previsto que las árbitras den una rueda de prensa para explicar su situación y la de una huelga que, por ahora, es indefinida. En estos momentos no se sabe cuándo se volverá a reanudar la competición.