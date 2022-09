El Paris Saint Germain presentó ayer a Carlos Soler como nuevo jugador del conjunto francés. El mediocentro estuvo en el Parque de los Príncipes donde posó con los colores del conjunto parisino. Además habló sobre su fichaje y aseguró que fue a París «para pelear por la Champions».

Acerca de su salida del conjunto de Mestalla también tuvo palabras: «Hubo al final un intento de renovación. En verdad ha sido un periodo muy largo el de intentar renovarme. No se dieron las condiciones, son cosas que pasan. Al final, también yo quería progresar, mejorar mi carrera, surgió lo de París y no tuve prácticamente ninguna duda», matizó.

A todo ello, también habló sobre el Mundial de Catar y las posibilidades tras abandonar el Valencia CF: «Nadie me garantizaba que estando en el Valencia fuera a estar en la lista. Tengo la capacidad de superarme y cada vez que he intentado dar un paso adelante lo he conseguido. Empecé en el Valencia, luego fui capitán y he dado la talla. He mejorado registros, he llegado a la selección y lo he hecho bien, por eso sigo convocado». «El seleccionador es el que decide y lleva a los jugadores que mejor le viene a la selección. Si se fija en mí es porque cree que puedo aportar algo diferente», sentenció.