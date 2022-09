Peter Lim tiene que tomar una decisión definitiva en torno a la figura del deportivo. La reunión de Singapur entre el propietario del club, la presidenta Layhoon Chan, el técnico Gennaro Gattuso y el secretario técnico Miguel Ángel Corona servirá para resolver un problema que se remonta a noviembre de 2019 con la destitución de Mateu Alemany y al verano de 2020 cuando César Sánchez presentó su dimisión. Desde entonces, el máximo accionista no apuesta por nadie. Anil Murthy, la persona que ejerció las funciones de director deportivo durante los últimos años, ya reconoció en los polémicos audios publicados por SUPER en mayo que "en nuestro plan estratégico no existe director deportivo". Para el expresidente son «simples profesionales inteligentes en gastar el dinero de otros».

Anil llegó a desmentir "rotundamente" en el mes de abril que el club estuviera buscando un nuevo director deportivo en abril para confeccionar la plantilla 22/23. "El Valencia desmiente rotundamente que esté buscando un nuevo director deportivo para la próxima temporada. El club no valora realizar un cambio en la dirección deportiva", dijo en un comunicado bajo el nombre del Valencia. Lo que no sabía Murthy es que Lim ya había empezado la búsqueda. El dueño destituyó a Anil, firmó a Gattuso y nombró como director general interino a un Sean Bai que por primera vez reconoció públicamente la intención del Valencia era fichar un director deportivo de "experiencia" que estuviera por encima de Corona y además ejerciera como portavoz del club.

Tras el fichaje de Gattuso en junio urgía fichar un director deportivo. El club, con todo el mercado de fichajes por delante, empezó a buscar un profesional con experiencia y conocimiento de mercado de fichajes. El candidato mejor posicionado siempre fue el exjugador del Valencia y exdirector deportivo del PSG Leonardo de Araujo. Su amistad con Jorge Mendes lo convirtió en el perfil perfecto para Meriton. El brasileño llegó a reconocer contactos con el Valencia. "Hemos hablado un poco, pero nada más. El hecho de que se hable allí de mí me hace feliz, es un club donde jugué", admitió en ‘L’Equipe’. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron. Otro de los favoritos en la terna de alternativas fue Ramón Planes. El ex del Barça perdió las elecciones del Athletic (iba en la candidatura de Ricardo Barkala) y posteriormente se comprometió con el Getafe. Otro de los nombres que estuvo encima de la mesa fue el exjugador del Valencia Javier Subirats. Ninguna de las opciones llegó a buen puerto. Mientras tanto, el mercado avanzaba y la figura de Corona empezó a hacerse fuerte dentro del club con el aval de calidad de Gattuso. Su buena sintonía con el italiano ha provocado que Corona haya llegado a la reunión de Singapur con opciones reales de ascender en el organigrama y convertirse en el nuevo director deportivo.

Nombrar a Corona es uno de los escenarios que contempla el club. El otro es fichar a ese persona de fútbol con experiencia que se buscaba desde verano. La última de las posibilidades es mantener el modelo actual sin director deportivo con Mendes asesorando a Lim y Gattuso y Corona trabajando codo con codo. A la pregunta de por qué no se ha fichado a un nuevo director deportivo, Layhoon respondió el 2 de septiembre: "Todos sabemos que la secretaría técnica es muy importante para un club, buscamos perfiles, pero hemos atravesado una época de muchos retos y nuestro secretario técnico Corona ha estado a la altura haciendo un gran trabajo". Lim como siempre, tiene la última palabra.