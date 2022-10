La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha explicado que desde el Gobierno municipal está trabajando en “establecer el marco jurídico y urbanístico post ATE” ya que, ha recordado, “con la anulación de la ATE por parte de la Generalitat Valenciana por los incumplimientos de Meriton, se ha generado un vacío jurídico que ahora es competencia del Ayuntamiento de València determinar”.

“Como venimos manteniendo los últimos años, nosotros queremos mantener nuestra buena voluntad de que el Valencia CF pueda tener esos derechos que les van a ayudar a financiar a acabar el nuevo estadio, pero obviamente condicionando todos esos derechos a que realmente sirvan para la financiación del estadio”, ha relatado.

Gómez ha precisado que el nuevo estadio “tiene que cumplir con los requisitos que en su día se determinaron en el plan ATE”. “Creo que es bastante sencillo de comprender que tras un incumplimiento no es el momento de empezar una especie de regateo de rebajas en cuanto al aforo que tiene que ser el que estaba previsto, sino que cuando alguien incumple hay que ser más exigente con él”, ha advertido.

Por esta razón, ha explicado que se ha querido “añadir una cuestión que me parece importante que es el tema de la eficiencia energética, por eso vamos a exigir también que haya unas instalaciones de placas fotovoltaicas”, pero también una cuestión que a mí me preocupa que es desbloquear el Polideportivo Nou Benicalap”.

En este sentido, ha apuntado que los vecinos y vecinas “llevan demasiado tiempo esperando y por eso la posición que defendemos es que sea el propio Ayuntamiento quien desarrolle el polideportivo obviamente previa exigencia de que la financiación la haga la empresa”.

Por otra parte, ha advertido de que “los múltiples portavoces de Meriton están intentando una vez más presionar a la administración, mezclando los conceptos e intentando decir que tienen el estadio bloqueado por la Administración Pública y son dos cuestiones absolutamente distintas que no me canso de explicar”.

“Meriton tiene hoy la obligación de acabar el estadio con independencia de que exista una buena voluntad por nuestra parte”, ha reiterado y ha insistido en que “es absurdo intentar establecer una correlación entre que no acaban el nuevo estadio porque no tienen un convenio”. Otro asunto es que hayamos “decidido mantener los beneficios previstos en la ATE a pesar del incumplimiento y no tener ninguna obligación, pero es una decisión que hemos adoptado de buena fe, pese a los numerosos ataques que estamos recibiendo y que solo será posible si esos recursos van destinados al propio estadio”, ha señalado.