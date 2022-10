Javier Solís analizó algunos aspectos del Nuevo Mestalla en su primera entrevista como director corporativo y portavoz del Valencia CF. En sus declaraciones ha hecho referencia a la información que publicaba SUPER en exclusiva sobre los requisitos de la FIFA para albergar partidos de la Copa del Mundo 2030, candidatura a la que se ha unido recientemente Ucrania. Unos hitos sobre los que se informó que pese a su incumplimiento son "subsanables dentro de un plazo estimado de ejecución".

El nuevo portavoz del club ha asegurado sobre la exclusiva de SUPER: “Ha sido una información que ha creado una confusión absolutamente innecesaria y que tiene una explicación muy sencilla. A día de hoy, me atrevería a decir que ningún estadio de España ni ninguno de los que se está remodelando o tiene la intención de remodelarse cumple con los requisitos de una semifinal de un Mundial de fútbol por muchos motivos”

Solís continúa sobre la información de este medio asegurando que “se omite” que muchos de los hitos que no cumple el nuevo estadio “sí se prevé la realización o la consecución” de los mismos.

En este caso SUPER informaba el pasado viernes de que estos hitos “son subsanables dentro de un plazo estimado de ejecución. El informe técnico confirma la «posibilidad real» de que el estadio cumpla con todos los requisitos dentro de los plazos establecidos”

En ese sentido el portavoz del Valencia ha asegurado en VCF Media que algunos de esos requisitos no dependen del club. “Hay muchos hitos, más de 41 de esos que se mencionan están fuera del perímetro del estadio, es decir que no dependen del Valencia CF. Podríamos llegar al absurdo de decir que la ciudad de Valencia no cumple porque a día de hoy no tiene autobuses gratuitos al aeropuerto o no tiene un número de slots en el aeropuerto como el que se necesitará en esa época. También se dice, por ejemplo, que no hay un helipuerto para el estadio o no hay un parking para 500 autobuses. Eso, llegado el momento, estará. Decir ahora que no se cumple es una obviedad, pero no es menos cierto el decir que se ha indicado que llegado el momento el estadio cumplirá ”, explica Solís.