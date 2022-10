Ricardo Arias valoró el empate a uno entre Valencia y Sevilla en el Sánchez Pizjuán en declaraciones a VCF Media. Un encuentro que el conjunto valencianista pudo ganar con un penalti en el minuto 99, que Gayà no pudo anotar. Esto fue lo que dijo sobre el partido:

Mérito del equipo

"El mérito del equipo fue competirle al Sevilla y competir durante la primera parte. El equipo contrario también juega, territorialmente les ganaron muchos metros. El otro equipo también juega y el Sevilla es un equipo importante".

Puntuar en el Sánchez Pizjuán

"Sacar un punto en Sevilla para mí es un logro. La has tenido, sí. Pero no te puedes lamentar. Toca refrendar el punto en casa contra el Mallorca. Los chavales deben pensar eso. No puedes estar con el 'la hemos tenido'. Si no, psicológicamente el equipo no funcionará. Debes irte con esa sensación de allí. También podías haber perdido".

Confianza en el juego del equipo

"Jugando así el triunfo del equipo llegará. Sabiendo que los partidos duran 90 minutos y no 50... cuando se adapten a dosificarse y no darlo todo en 30/40 minutos. Cuando sepan dosificar esfuerzos veremos un equipo que conseguirá cosas de forma importante".