El técnico del Valencia CF Gennaro Gattuso pidió una rueda de prensa de Miguel Ángel Corona y menos de una semana después se celebró en Mestalla junto al Director Corporativo Javier Solís. El técnico agradeció el gesto del club y aseguró que "creo que un club como el Valencia debería hablar gente del club más a menudo".

"Estoy muy feliz de cómo estamos trabajando en el club. Estoy contento que Corona hablara ayer con vosotros. Creo que un club como el Valencia debería hablar gente del club más a menudo. En este momento, nuestra fuerza es que hablamos a la cara, no por la espalda, sea positivo o negativo. Es algo que me gusta mucho"; ha dicho.

Corona elogió el jueves la figura de Gattuso en el Valencia: "Es un fenómeno". Esto dijo: Me parece acertado la esencia del mensaje, que es ir día a día. Me parece un tipo muy inteligente y un fenómeno en como maneja todo lo relativo a un equipo de fútbol. Sus pensamientos deben condicionarnos. Hay veces que se puede satisfacer todos sus deseos y otras que no. También dijo que quería quedarse con Soler, pero al final no pudo ser por las circunstancias que todos conocéis. Por supuesto que las valoraciones de nuestro entrenador deben condicionarnos, porque queremos que esté con nosotros muchos años.