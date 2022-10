14:52

Castillejo, Nico, Corona...

Samu estará la próxima semana con nosotros. Nico no puede jugar contra el Barça, pero ahora no me preocupa. A Corona, decirle que no me siento un fenómeno, pero vivo mi trabajo 24 horas. Creo que un club como el Valencia debería hablar cada mes gente del club. En este momento, nuestra fuerza es que hablamos a la cara, no por la espalda, sea positivo o negativo.