David Villa se convertirá el sábado en el decimoséptimo jugador de la historia del Valencia CF con una lona en Mestalla. La imagen del Guaje se colgará en la fachada del estadio junto a dieciséis leyendas del club: Claudio ‘Piojo’ López, Santiago Cañizares, Ricardo Arias, Rubén Baraja, Mundo, Juan Cruz Sol, Fernando Gómez, Antonio Puchades, Mario Alberto Kempes, Ignacio Eizaguirre, Amedeo Carboni, David Albelda, Gaika Mendieta, Pep Claramunt, Roberto Fabián Ayala y Miguel Ángel Angulo.

La lona del asturiano se desplegará después del recibimiento al autobús en la Avenida de Suecia (a partir de las 19:30) y se ubicará de forma provisional en el centro entre Puchades y Kempes. Justo arriba de la puerta cero del viejo coliseo. El homenaje continuará dentro del campo con el saludo del ‘7’ desde el césped y el saque de honor del partido. Como dice el Guaje, el sábado será «un gran día».

El exdelantero del Valencia cuenta desde Madrid los días que faltan para su homenaje en Mestalla. Siempre ha contenido la emoción, pero no sabe si podrá hacerlo el sábado. Siente alegría, orgullo y privilegio por el cariño del club y la afición. «Es una alegría inmensa, un orgullo y un privilegio, me siento un privilegiado por tener la suerte de vivir algo así. No sé se si me he ganado tanto cariño. Me alegra sobre todo. He quiero ser futbolista para que la gente me viese como alguien que trabajaba duro y esto te hace entender que algo bueno has hecho. ¿Si estoy preparado? Sí y no, preparado porque llevaba mucho tiempo esperando este homenaje después de la pandemia, y no porque voy viendo todas la cosas que se van a hacer y el sábado va a ser un gran día. No sé si me merezco tanto cariño, quiero dar las gracias al Valencia y al valencianismo. No sé si lloraré, me suelo contener, ¿pero quién sabe?», dijo al club.

Por la cabeza del Guaje pasan estos días muchos recuerdos de su etapa en el Valencia. De goles se queda con el de Riazor desde el centro del campo. «Es difícil quedarse con un momento, porque he tenido momentos fantásticos, aunque haya días que no ganamos como el día del Chelsea. Es imposible quedarse con uno. Fueron muchas victorias, muchos partidos... Soy un privilegiado por haber vivido todo eso en Mestalla. He tenido la suerte de meter muchos goles, siempre he dicho que tenía un especial cariño al gol de Riazor por la dificultad, nunca más lo metí desde el centro del campo, pero por el momento por la rivalidad que había, pero hay un montón de goles que recuerdo, aún los menos bonitos. A veces he coincidido con Molina y ha me lo ha recordado», desvelaba.

Villa recuerda con especial cariño sus partidos como capitán. «Siempre he tenido la ilusión de llevar el brazalete. Mi primer gol con el brazalete quise besar el escudo, porque era para mí un honor y vestir la camiseta, pero también el escudo». En este sentido, tiene muchas ganas de ver a José Luis Gayà. «Tengo ganas de ver a Gayà por muchas cosas. Es un jugador de los que ya no existen, lo ha demostrado con la renovación. Se ha quedado, es valencianista, siempre defiende al club y cada vez que le preguntan por mí solo tiene palabras de agradecimiento. Tengo muchas ganas de estar allí y hacerle ese pequeño homenaje a él también».

El Guaje celebra la comunión Mestalla-equipo-entrenador a pesar del tropiezo contra el Mallorca. «Gattuso lo veo bien, es importante como valencianista esa comunión entre el equipo, la afición y el entrenador. El último partido no fue un gran partido, pero la gente está ilusionada y ese es el principio de grandes cosas. Yo soy un aficionado más del Valencia». El asturiano espera un «partido disputado». «El partido lo veo muy emocionante y disputado, puede ganar cualquiera por lo que se ha visto en la Liga y por los enfrentamientos históricos. Mestalla me dicen que va a estar lleno y es un partido de lo mejor que puede haber. Y gracias a Dios podré disfrutarlo».