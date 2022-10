La plataforma valencianista Libertad VCF ha emitido un comunicado a raíz de las declaraciones de Gennaro Gattuso del sábado en las que aseguraba que "el objetivo exigido al cuerpo técnico por Peter Lim nunca ha contemplado luchar por puestos europeos si no que su nivel de exigencia es tan paupérrimo que lo solicitado ha sido, simplemente, darle una identidad al equipo y revalorizar a nuestros jugadores".

El colectivo asegura que revalorizar jugadores "NUNCA debe ser el objetivo de un club de futbol que se precie" y denuncia que "Peter Lim y Lay Hoon, vuelven, una vez más, a arrastrar el escudo de nuestro centenario club con la indecencia de una gestión, que mira por encima de cualquier otro parámetro los intereses personales del máximo accionista". Este es el comunicado:

Sobre las declaraciones de Gattuso

Tras el partido del sábado contra el Barcelona, las declaraciones de Gennaro Gattuso requieren que la Asociación Libertad VCF se manifieste enérgicamente en defensa y protección del valencianismo y de nuestro club. Dice nuestro entrenador que el objetivo exigido al cuerpo técnico por Peter Lim nunca ha contemplado luchar por puestos europeos si no que su nivel de exigencia es tan paupérrimo que lo solicitado ha sido, simplemente, darle una identidad al equipo y revalorizar a nuestros jugadores.

Desde la asociación siempre hemos defendido la, más que hipótesis, ahora confirmada por el propio entrenador, de que para Peter Lim los logros deportivos de nuestro club no son prioritarios, contraviniendo el hecho social de la Sociedad Anónima Deportiva. No es esta, una confirmación aislada pues en repetidas ocasiones nuestro ex entrenador Marcelino García Toral ha manifestado que se le conminó a despreciar la competición de la Copa del Rey, que finalmente acabamos ganando.

Estamos seguros, apelando a la profesionalidad que ha demostrado con creces nuestro entrenador en estos tres meses juntos, que Gattuso sabe perfectamente que la revalorización de los jugadores NUNCA debe ser el objetivo de un club de futbol que se precie, si no la consecuencia de sus buenos resultados deportivos y de la consecución de objetivos en las competiciones que participe. Peter Lim y Lay Hoon, vuelven, una vez más, a arrastrar el escudo de nuestro centenario club con la indecencia de una gestión, que mira por encima de cualquier otro parámetro los intereses personales del máximo accionista.

Condenamos de nuevo la forma en que están gestionando al Valencia CF, controlado, desde su llegada, por una mafia de intereses ajenos a los del club, donde el papel de El Padrino lo encarna, sin lugar a dudas, su socio Jorge Mendes.