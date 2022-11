Edinson Cavani no estará este sábado (16:15 horas) en el partido contra la Real Sociedad en el Reale Arena. El internacional uruguayo no se ha recuperado de las molestias en el tobillo derecho que arrastra desde su llegada a Mestalla. El delantero del Valencia ha entrenado al margen de sus compañeros y está descartado para viajar a San Sebastián.

El técnico confirmó la ausencia de Cavani y la presencia en la lista de los también tocados Gabriel Paulista y Nico González. "Nico está bien. Cavani se ha entrenado dos veces con nosotros y no ha terminado nunca los entrenamientos. No está bien, tiene molestias y difícilmente estará en el partido. Paulista está bien. Tenemos a Cavani, Moriba y Diakhaby como bajas".

Gattuso descarta que la lesión de Cavani sea como consecuencia de la proximidad del Mundial. "He jugado tres mundiales, ninguno de ellos en diciembre. Siempre he tenido un poco de miedo, pero no pensaba en si me iba a lesionar. El problema de Cavani es el tobillo. Está jugando con gran responsabilidad, pero es algo que arrastra desde hace tiempo".

Rino es consciente de la importancia del delantero, pero espera que no se note y que el Valencia aprenda a sobrevivir sin él. "Seguro, es un jugador importante, pero hay más jugadores. Tiene una gran responsabilidad pero tiene una gran responsabilidad por empezar de titular. No es solo problema de Cavani o del delantero. La dependencia es problema del equipo. Debemos seguir la misma carretera que miramos contra el Barça. En momentos de dificultad juega todo el equipo, con una gran mentalidad y buen corazón. Esto faltó en muchos partidos"