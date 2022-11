13:16

Cuatro años en la selección: ¿cómo llega Luis Enrique?

Hablo de lo profesional. Cuando uno decide venir a la selección más allá de la ilusión que me hace teníamos un claro objetivo de volver a meternos en la disputa de grandes competiciones, que España sea una de las mejores. Ese es el objetivo. A partir de ahí recuerdo una frase que dije a los jugadores en la que basaba todo en que no iba a cambiar un ápice mi discurso. Íbamos a jugar a algo ofensivo, a tener el balón más que el rival, estar en campo contrario, defender arriba... y que lo defendería hasta el último partido de la Eurocopa y el Mundial. Ese es el camino. Esa idea sigue vigente y reforzada. Debemos tener la osadía de seguir jugando a lo mismo independientemente al resultado. Si el equipo es fiel a lo que creo... cuando uno da el máximo no se tiene que lamentar de nada. Solo sería criticable no ser fieles a nuestra idea. El Luis Enrique persona está feliz de vivir esto. Cuando era jugador lo que me importaba del míster era que me convocara, ahora lo veo de otra forma.