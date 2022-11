Edinson Cavani es un futbolista diferente. No es algo nuevo, lleva años demostrando una filosofía de vida y competitiva alejada de los cánones. Cada vez que el uruguayo habla deja reflexiones interesantes, alejadas del cliché o la frase hecha para salir del paso. El '7' valencianista se encuentra en Catar con la selección celeste y allí ha cargado contra el fútbol moderno en una entrevista para The Guardian.

Entre sus reflexiones con el rotativo inglés, en las que habla de aspectos clave como la salud mental, destaca la mentalidad competitiva del fútbol uruguayo fortalecida por la abundancia de canchas de juego en todo tipo de barrios del país. "Hemos mantenido esa esencia. Mira el fútbol moderno, que está perdiendo esa esencia. Tal vez vengo de esa vieja escuela. Tal vez no encajo del todo con el fútbol moderno, en términos de actitudes, lo que significa para los jugadores. Eso no significa que no puedas decir cómo te sientes, ¿verdad? Lo veo constantemente: el modernismo, las redes sociales, cómo está el mundo, cómo ha avanzado la tecnología, se metió en el fútbol. Eso cambia mentalidades. Antes, todos en un equipo tenían el mismo objetivo. En estos días, en ciertos equipos por varias razones (la fama, lo que la gente y la prensa hacen sentir a los jugadores), ese no es siempre el caso", explica un Cavani que pone el foco en la deriva individualista que ha tomado este deporte.

Los peligros de la fama

El atacante de Salto explica que los focos y la fama pueden distorsionar lo que un equipo quiere conseguir a nivel colectivo. Según Cavani un futbolista puede "hacer algo mágico", pero necesita unos compañeros corriendo y dejándose el alma en el campo: "Para mí no hay ningún jugador que te haga ganar un Mundial él solo. Él no existe y nunca existirá", señala y destaca que en la mentalidad uruguaya está desterrada la idea individualista: "Aquí el jugador sabe que hay que ser humilde, bajar de ciertos pedestales. Es que en nuestra selección, como en nuestro país, a la gente así no se la mira con buenos ojos. Puede ser algo cultural. Esa idea, esa identidad, es tan clara desde la cantera que ya está inculcada en los jugadores uruguayos y ojalá nunca se pierda", señala un Cavani que, preguntado si se siente diferente hace un matiz: "Atípico, tal vez".