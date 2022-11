José Luis Gayà ha hablado para los valencianistas y los seguidores de España después de regresar de la concentración de la selección en Catar. A través de un hilo en Twitter, el capitán del Valencia CF ya piensa en su futuro con el club tras la decisión de Luis Enrique de sacarlo del equipo por una lesión en el tobillo. De hecho el valencianista a su llegada fue explorado de su esguince en el tobillo derecho y comenzó el tratamiento a manos de uno de sus fisios de confianza y ni siquiera cojea.

El de Pedreguer ahora ha querido lanzar un mensaje tras ver como "uno de sus sueños de niño se va al traste por un esguince leve".

En esas palabras, Gayà, además de mostrar su dolor ha manifestado su total apoyo al equipo nacional. También ha dado las gracias ante las numerosas muestras de afecto que ha recibido el capitán del Valencia: "No sé si me merezco tanto cariño"

El mensaje de Gayà tras volver del Mundial de Catar 2022

"Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido en las últimas horas. Sinceramente, no sé si me merezco tanto cariño. No es fácil asimilar que uno de tus sueños de niño se va al traste por un esguince leve, pero las cosas, a veces, vienen así y las debemos aceptar", comenzaba el valencianista.

"Ahora, seré un aficionado más que disfrutará con cada partido de la Roja. Por eso, quiero desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros porque no tengo ninguna duda que este es el Mundial de España. La vida sigue #VamosEspaña", finalizaba el lateral.

La despedida de Gayà de la Selección