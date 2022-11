Jesús Vázquez está decidido a ganar protagonismo después del Mundial. El lateral del Valencia CF no ha dejado de trabajar en todas las vacaciones del parón para llegar más fuerte todavía a la segunda etapa de esta atípica temporada y entrar de forma más asidua en los planes de Gennaro Gattuso. El canterano se ha pasado dos semanas trabajando junto con un preparador para complementar el trabajo que le ha dado el club y potenciar sus ya de por sí imponentes cualidades físicas.

Este ‘impasse’ de la temporada, que ha permitido una pequeña desconexión en los jugadores, no deja de estar en mitad de la competición y no ha supuesto unas vacaciones tan largas como las del periodo veraniego, por lo que Jesús lo ha aprovechado para cargar pilas, pero está muy mentalizado en la idea de no bajar el ritmo para regresar ‘a tope’ desde el primer día.

En este sentido, el ‘21’ ha seguido un plan específico y personalizado con un objetivo marcado: desarrollar al máximo todo el potencial que atesora e ir en busca de su mejor versión, que todavía no ha podido mostrar, pero que todos los técnicos de la Academia y las categorías inferiores de la Selección Española le adivinan. Quiere ser importante en el Valencia y ha encarado este ‘descanso’ como una oportunidad de oro para prepararse.

En lo que va de campaña solamente ha jugado 149 minutos repartidos en cuatro partidos, una participación muy alejada de los esperado cuando hizo el cambio de ficha a primer equipo y después de haber sido indiscutible en La Rojita, de hecho era titular en la sub 19 por delante de Alejandro Balde, que a día de hoy está en el Mundial a causa de la decisión de Luis Enrique de desconvocar a Gayà.

Con el capitán en el equipo y recién renovado, es el momento de que el club le encuentre encaje a uno de los jugadores más talentosos que ha producido Paterna en las últimas temporadas. Vázquez espera que el Valencia CF le traslade qué idea tiene para él, algo clave de cara al futuro y para su continuidad en Mestalla, ya que no quiere ver estancada su progresión.