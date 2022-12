Uno de los jugadores que está sonando como posible incorporación para el Valencia CF en este mercado de invierno es el de Diego Demme. Hoy, el agente del jugador, Marco Busiello, ha hablado sobre la situación del futbolista en el Napolés y del posible interés del club de Mestalla en el programa Radio Kiss Kiss de Napolés.

"Demme hace tiempo que no juega. Entre lesiones y elecciones técnicas lleva un año sin jugar de forma ininterrumpida. Se da cuenta de que tiene que recuperar el ritmo de partido y la continuidad", ha expresado el representante del alemán, añadiendo que no están "evaluando al equipo", sino al proyecto".

El mánager ha declarado aún no han "hablado oficialmente con el Nápoles", aunque han hablado "de las mejores situaciones y las que se le pueden presentar a Diego". "Está muy feliz en el Nápoles, no tiene problemas con nadie, pero le gustaría jugar más. Se da cuenta de que el Napoli ahora es una máquina perfecta y que no encuentra el espacio, es consciente de ello", manifestó Busiello.

Interés de Gattuso

"El aprecio de Gattuso es innegable y mutuo, desde que entrenaba al club. En la actualidad, sin embargo, no hay ningún contacto con Valencia", ha revelado el agente de Demme sobre el supuesto interés del conjunto de Mestalla.

El jugador de 31 años no cuenta para Spalletti y su perfil encaja en la posición de pivote, que es la que el Valencia quiere reforzar de cara al segundo tramo de temporada.