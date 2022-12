Libertad VCF es uno de los colectivos que representan a más valencianistas en la Junta VCF. 39.440 acciones delegadas, 6 ponentes y 1.267 accionistas representados, la mayor representación del valencianismo que se ha tenido nunca.

A la llegada a las puertas de Mestalla, el presidente José Pérez ha atendido a los medios y ha hecho una primera valoración: “Nosotros lo llamamos la Junta General de la Vergüenza. En la que se tiene que explicar qué le está pasando al Valencia CF y quién no va a estar es el valencianismo, al que Layhoon no deja estar. Hacen falta 5.000 acciones para entrar, eso es una locura porque ningún valencianista de a pie en las casi tres semanas que se dan de margen para recibir delegaciones podría gestionar suficientes para venir a la Junta. Nosotros desde Libertad VCF hemos hecho el esfuerzo porque tenemos la capacidad para que no nos echen también de aquí, que es lo que quieren hacer Layhoon y Peter Lim, echarnos de un órgano de gobierno del Valencia como es la Junta General”

“Queremos que reconozcan que oyen al valencianismo, que vieron la manifestación de la Alameda en la que 12.000 personas vinieron a decirle a Lim que no le queremos, que en el último partido de Liga Mestalla se quedó vacío a pesar de su esfuerzo por regalar entradas en todos los colegios de Valencia y aún así la gente se quedó fuera para decirle a Lim que no le queremos aquí. Queremos que Layhoon y el hijo de Peter Lim se den por enterados”, ha continuado José Pérez.

El presidente de Libertad VCF lo tiene claro y ha sentenciado: “El siguiente paso evidente es que articule una salida de aquí. Que elabore un cuaderno de venta y se reúna con las fuerzas valencianas para irse de aquí”.