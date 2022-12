Goleadas míticas, títulos europeos en juego, polémicas con entrenadores legendarios, vuelos de avión que rozaron la tragedia y hasta pasodobles valencianos en suelo inglés. El Valencia-Nottingham Forest es un partido único, un género particular dentro de la historia del club blanquinegro. Este viernes, los dos clubes vuelven a enfrentarse otra vez en el marco de los actos del centenario de Mestalla. De esta forma, el Valencia devuelve la deferencia que, en 1965, el Forest tuvo al invitar a los blancos al partido por los cien años de vida del histórico conjunto británico. En el duelo de mañana, el Valencia lucirá un uniforme para la ocasión, recuperando la vestimenta del título de la Supercopa europea de 1980, la que anunciaban los programas de mano del Forest. "White shirts, white shorts". Todo de blanco.

El Forest fue el primer rival europeo en competición oficial del Valencia. El 13 de septiembre de 1961, los valencianistas debutaban en la Copa de Ferias quedando emparejados con los "Tricky Trees". En la ida, disputada en Mestalla a las 22:45 horas, el Valencia se impuso con un cómodo 2-0, con goles de Waldo. Lo mejor esperaba para el encuentro de vuelta, en el que el Valencia de Domingo Balmanya firmó una goleada de época en su primer viaje europeo: un 1-5 con tres goles del “Palomo” Héctor Núñez y otros dos de Waldo que causaron admiración entre el público y la prensa británica. La euforia casi se torna en tragedia en el regreso de vuelta. Con el recuerdo cercano de los accidentes del Torino y el Manchester United, la expedición sufrió en el viaje de regreso una fuerte tormenta que dañó el aparato y desencadenó escenas de pánico. La pericia del piloto evitó la catástrofe. El equipo realizó una ofrenda el día siguiente a la Virgen de los Desamparados en agradecimiento por el “milagro”.

En Nottingham no olvidaron la goleada sufrida a cargo de un Valencia al que admiraban y que conquistó los títulos de Ferias de 1962 y 1963, cayendo en la final de 1964. De este modo, el equipo de Mestalla fue el equipo invitado para un encuentro de gran simbolismo como el centenario del Forest en 1965. La revista del partido daba la bienvenida al Valencia con una elogiosa carta: “Cuando el club se reunió para invitar a un rival en esta gran ocasión del centenario de nuestra fundación, se mencionaron los nombres de varios famosos clubs, pero al final salió la decisión unánime, en nombre de todos nuestros aficionados, de invitar al Valencia”. La misiva relata la “duradera impresión” y “el placer” del juego del Valencia en aquel 1-5. “Nos dieron una demostración espléndida del juego del fútbol, con poderosos remates, en un partido que ganaron por 1-5 y no nos sorprendió a cualquiera que les vio jugar, que siguieron adelante hasta ganar la copa aquella temporada. Desde entonces hemos estado siempre en contacto con ellos, siguiendo su curso en la Liga, la Copa de España y la Copa de Ferias y no podemos imaginar oponentes mejores para ayudarnos a celebrar nuestro centenario”.

En aquel amistoso, la RAOC Staff Band dio la bienvenida al Valencia al estadio de City Ground bajo los acordes del pasodoble “Amparito Roca”, junto a otras composiciones inglesas y españolas.

No sería hasta 15 años después cuando ambos clubes volvieron a verse las caras, esta vez con un título europeo en juego, la Supercopa. El Valencia de Pasieguito desafiaba al Forest de Brian Clough, flamante campeón de la Copa de Europa. El Forest de Peter Shilton, Bowyer o Trevor Francis contra el Valencia de Mario Alberto Kempes que venía de cosechar la Recopa contra el Arsenal en Heysel. En la ida, jugada el 25 de noviembre de 1980, Bowyer remontaba en la segunda parte la ventaja inicial de Darío Felman, en un duelo muy intenso. En la vuelta en Mestalla, el 17 de diciembre, un tanto de Fernando Morena dio la Supercopa al Valencia (1-0). El encuentro se vio salpicado por la bronca que el temperamental técnico Brian Clough dedicó al defensor valencianista Manolo Botubot por su marcaje sobre Trevor Francis: “¡Number three, number three!” se desgañitaba el mítico protagonista de la novela “The Dammed United”. “Botubot es un jugador muy grande, pero con el corazón pequeño”, soltó el legendario preparador inglés en la rueda de prensa posterior.

“Ya la habíamos tenido en Inglaterra. Pero para mi fueron de los partidos más completos que hice en mi carrera. Fueron partidos preciosos, pero no los puedo ver porque no se retransmitieron. En el primero había una huelga. Se acordaron de mí, pero quiero pensar que fui un disgusto para el Nottingham y una alegría para mi equipo. Su entrenador me dijo de todo”, rememoraba para Levante-EMV el pasado mes de abril Botubot.

Esta pasada pretemporada, los dos equipos volvieron a encontrarse tras más de 40 años y después de un largo periplo del Forest en las divisiones inferiores del fútbol inglés. Esta noche celebrarán su singular rivalidad en un amistoso en Mestalla, esperando verse de nuevo, algún día, en las alturas europeas como en las viejas noches de gloria.