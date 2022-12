El mundo del fútbol sigue de luto tras la trágica noticia de la muerte de Sinisa Mihajlovic a los 53 años. El ex jugador y entrenador falleció este sábado a causa de una leucemia que le fue detectada en 2019.

Sobre todo Italia llora el fallecimiento de Mihajlovic. El serbio fue uno de los jugadores más icónicos de la Serie A, sobre todo, por su golpeo del balón en las faltas. Desde 1992 hasta 2006 estuvo en el fútbol italiano, pasando por Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Además de ejercer como entrenador en Bolonia, Catania, Milan, Fiorentina y Torino, entre otros. De hecho arrancó la temporada con el Bolonia, pero tuvo que dejar el equipo a los cinco partidos por una recaída de su leucemia.

Durante todas esas temporadas Mihajlovic se enfrentó en varias ocasiones al Milan de Gattuso, uno de los equipos a batir en la Serie A desde principios de los años noventa. Posteriormente tanto el técnico valencianista como el serbio volvieron a verse las caras en los banquillos.

Rino ha querido hacer un pequeño homenaje al serbio y a través del perfil de Twitter del Valencia CF ha publicado una sentida carta en memoria de Mihajlovic.

Esta ha sido la carta de Gattuso a Mihajlovic

“Puedo afirmar con orgullo que he sido amigo de Sinisa Mihajlovic. Entre nosotros existía un respeto y afecto que nos unía aunque nunca fuimos compañeros de equipo.

Pienso que hoy no deberíamos llorar por su marcha, él no querría: más bien debemos mostrar el respeto que se debe al adiós de un hombre como él. Y el respeto se demuestra recordando lo que siempre ha enseñado: recuerdo muchas fotos de Sinisa con su numerosa familia, muchas imágenes de sus jugadores cerca de él en los momentos más difíciles y para mí esto es “ser un hombre”, ser capaz de transmitir tus propios valores y hacer que los que te rodean aprendan a compartirlos porque has sido un ejemplo para todos.

Gracias por todo, Sinisa"