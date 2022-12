Marcos André habló este sábado en VCF Media de su nuevo presente como ciudadano español. "Estoy muy contento. Es sueño cumplido. Es algo que he buscado muchos años y tenerlo ahora es un sueño cumplido", confiesa el delantero tras haber recibido la nacionalidad.

El ya hispanobrasileño afirma que todos ganan con este escenario: "Es bueno para mí, también para el club. Es algo que llevamos buscando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde mi fichaje. Estamos todos muy contentos y con esto se abren muchas puertas para el Club, para tener más margen". Además, no le han faltado los mensajes de enhorabuena: "Me ha felicitado todo el mundo porque saben que es muy importante conseguirlo".

De cara a la reanudación de LaLiga el próximo 31 de diciembre, el ariete está motivado y feliz: "Estoy muy contento a nivel deportivo y a nivel personal. Ahora he conseguido algo importante como obtener la nacionalidad. No me puedo quejar. Me están yendo muy bien las cosas y estoy muy feliz".