El Valencia cerrará con un último encuentro liguero ante el Villarreal este 2022 cuyo culmen deportivo fue la disputa de la final de la Copa del Rey ante el Betis y que también ha estado marcado por el cambio de entrenador con la salida de José Bordalás y la llegada de Gennaro Gattuso y por las ventas de dos de sus referentes de los últimos años como Gonçalo Guedes y Carlos Soler.

El equipo de Bordalás arrancó 2022 en la décima posición, a cinco puntos de Europa y con once de colchón sobre el descenso. Acabó la temporada noveno, a nueve puntos de las competiciones europeas y a diez del descenso. En parte entregó sus últimas opciones de clasificación europea para llegar con sus principales referentes disponibles a una final de Copa para la que se clasificó tras una intensa semifinal ante el Athletic.

En aquella cita del pasado 23 de abril, arropado por más de veinte mil seguidores, el Valencia firmó un brillante partido pese a verse por detrás en el marcador a los once minutos tras un gol de Borja Iglesias. Empató Hugo Duro veinte minutos después y los de Bordalás se vinieron arriba y el choque, prórroga incluida, fue un intercambio de oportunidades que ya no movieron el marcador. Decidió la tanda de penaltis y un error del joven Yunus Musah pero eso no impidió que los aficionados valencianistas brindaran a los suyos una orgullosa despedida.

La disputa de aquella final tapó en parte la brecha que se había abierto en el mercado de invierno entre Bordalás y la directiva del club que aún encabezaba Anil Murthy tras un verano de plena sintonía.

Acabada la temporada, el club hizo uso de una cláusula para anular la segunda campaña de contrato que tenía firmada el alicantino, aunque lo comunicó cuando ya había trascendido un viaje de Gattuso a Singapur para reunirse con Peter Lim y un principio de acuerdo entre ambos.

La arrolladora personalidad del histórico exjugador del Milan ha convertido a Gattuso en la gran referencia del proyecto, tanto dentro como fuera del vestuario. Además, su sintonía con Lim le ha dado un acceso y una influencia sobre él que no han tenido sus predecesores y que ha valido, por ejemplo, para que Miguel Ángel Corona fuera nombrado director de fútbol y no se le buscara a una persona para estar por encima de él.

Tras haber ejercido el club su opción de compra sobre Duro, Gattuso y Corona realizaron cambios de calado en la plantilla siguiendo la guía de la reducción de su coste que ha marcado los últimos veranos. Lograron las cesiones de Cenk Özkacar, Nico González, Ilaix Moriba, Samuel Lino y Justin Kluivert, el traspaso de André Almeida y la llegada libres de los vetereanos Samu Castillejo y Edinson Cavani.

El fichaje del renombrado delantero uruguayo despertó una enorme ilusión que fue hábilmente situada entre las millonarias ventas de Gonçalo Guedes al Wolverhampton y de Carlos Soler al PSG.

Desde que aterrizó en la entidad, Gattuso prometió un cambio de estilo y cumplió. El equipo ha dado paso al toque y la combinación sobre la verticalidad por la que apostaba Bordalás, un cambio que ha gozado con el beneplácito de Mestalla.

No obstante, el balance es hasta ahora similar, ya que el equipo es décimo a cuatro de los puestos europeos y con un colchón de ocho sobre el descenso, una situación muy similar a la que tenía al cierre de 2021.