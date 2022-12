El Valencia CF ha aprovechado la Navidad para conocer un poco más al entrenador del primer equipo. VCF Media ha publicado una entrevista al técnico italiano en la quedescubrimos cómo vive estas fechas tan señaladas y qué valor hace del su paso por el club hasta ahora. Unas imágenes en las que Gattuso se sincera, recordando su infancia en familia y sus gustos para la cena de Navidad o para los regalos. Aun así Rino avisa que ya este mismo lunes estará manos a la obra para preparar el partido contra el Villarreal solo cinco días después: “El 26 vuelvo aquí para empezar a los entrenamientos”.

“Recuerdo cuando tenía seis años… me encanta la Navidad. Es una fiesta increíble, pero la Navidad especialmente porque esperamos regalos de Papá, Mamá y de toda la familia. Es una cosa que me recuerda a cuando era pequeño y en mi casa tenía mucha importancia”, recuerda sobre la fiestas navideñas el entrenador del Valencia CF.

Gattuso profundiza en esas fiestas en familia durante su infancia: “Empezaba la mañana muy pronto, 6, 7 de la mañana… Recuerdo que éramos 30, 40, 45 personas, en una casa muy pequeña. Todos contentos, era una vida muy simple. Uno preparaba un plato, otro preparaba otro. Era una atmósfera increíble” y añade: “Me gusta más el pescado que la carne en la mesa. A mí la vida me ha dado mucho, me gusta dar regalos no que me los den”.

La ambición de Gattuso con el Valencia

En esa entrevista también ha habido tiempo para hablar del equipo y de su trabajo en Mestalla. Rino tiene clara la fórmula: “Hay que trabajar duramente. Trabajar y trabajar”.

En ese sentido Gattuso es consciente de la historia de un club centenario como el Valencia y lo ejemplifica numerando los títulos que se ven en los carteles: “49’, 54’, 62’, 63’, 71, 80’… muchos trofeos, estamos hablando de un gran club. Tengo un trabajo difícil, muy muy duro y en un gran equipo”

“Nosotros tenemos que mejorar nuestro juego. La prioridad es esta. Me gustaría jugar en la Champions League, jugar en la Europa League, me gustaría ganar, pero pienso que tenemos solo una dirección que es trabajar y trabajar”, explica Gattuso.